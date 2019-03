Sådan har du aldrig set Glyptoteket før: Teatergruppe rykker ind med rap, vilde skulpturer og oldtidsfortællinger

For omkring 4.000 år siden blev et helteepos nedskrevet med kileskrift på lertavler i oldtidens Mesopotamien. Fortællingen fik navnet ’Gilgamesh’.

And so what, tænker du måske nu. Men det skal du ikke.

For oldtidsfortællingen er mere relevant for en københavner lige nu, end den har været længe.

Fra 4.-28. april vil det nemlig være muligt at opleve ’Gilgasmesh’ som en musikalsk vandring på Glyptoteket, der inkluderer alt fra rap og eksperimenterende live musik til 66 speciallavede skulpturer og performance af Sara Emilie Anker-Møller.

Der er en underverden og et ærkemenneske i os alle. Vi er slet ikke så forskellige Kirsten Dehlholm, kunstnerisk leder Hotel Pro Forma

Gilgamesh er en underverdensfortælling. Og det er netop derfor, den med 4.000 år på bagen stadig kan være relevant. Det mener kunstnerisk leder på Hotel Pro Forma Kirsten Dehlholm, der står bag forestillingen:

»Der er en underverden og et ærkemenneske i os alle. Vi er slet ikke så forskellige. Vi ser forskellige ud, men vi består alle af grundelementer som behov, drift, længsel og ønsker. Disse er doseret forskelligt og bliver opfyldt forskelligt hos os«, fortæller hun i en pressemeddelelse.

Første del af en underverdenstriologi

Stykket handler blandt andet om tyranni, magt, kaotisk kærlighed og jagten på udødelighed, og digteren Morten Søndergaard har gendigtet fortællingen i samarbejde med Sophus Helle, der er assyriolog og ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet.

Gilgamesh er første del af en underverdenstriologi, som Hotel Pro Forma i løbet af de næste tre år vil invitere til. I 2020 vil ’AMDUAT – En ildmaskine’ sættes op på teater Republique; en forestilling, der undersøger døden og dens tilhørende ritualer. I 2021 gælder det en genopsætning af stykket ’OPERATION:ORFEO’, som er inspireret af myten om Orfeus’ nedstigning til underverdenen.

For mere info og billetter, se her.

Gilgamesh, 4.-28. april, Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 København V