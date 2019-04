Ibyens klummeskribent: Takket være el-løbehjul, paddle boards og rulleski har foråret i København aldrig været så kikset som i 2019

Betragt mig som din skrædderstillingsskytsengel.

Jeg er her nemlig for at minde dig om, at det er nu, du skal begynde til yoga. Lige om lidt er parkerne og strandene fyldt med mennesker, der drikker lyserød vin af glas på stilk, og det er i den forbindelse livsnødvendigt, at du på forhånd har dyrket en form for yoga, hvis du gerne vil slutte dig til det fællesskab.

Forår i København anno 2019 er åbenbart lig med et opgør med traditionelle transportmidler Sandie Westh, klummeskribent

Vi ved nemlig alle sammen godt, at rosé i Folkets Park er lig med skrædderstilling. Og hvis du til sommer har tænkt dig at sidde i den i mere end en halv time af gangen, så er det med at få meldt dig på et yogahold nu, for ellers vil du opleve, at du får en sommer i krampernes tegn. Jeg skriver det blot som en kærlig påmindelse.

Og det er jo dét, foråret gør ved én. Lyset vender tilbage, og lyset gør os kærlige. Det er vidunderligt.

Til gengæld er der andre ting, der nu har indtaget byen, som gør mig knapt så begejstret. For forår i København anno 2019 er åbenbart lig med et opgør med traditionelle transportmidler. Og for fanden, hvor skal jeg bare ikke be’ om det.

Tag nu el-løbehjulene. Lige nu ligger de overalt i byen, som var vi vidner til en transportmiddelapokalypse. Henkastet smidt midt på Nørrebrogade, som har de opgivet livet.

Personligt vil jeg hellere vil ses bag rattet på en Fiat Multipla Sandie Westh, klummeskribent

Det er muligt, det nu er lovligt at tage et løbehjul på arbejde om morgenen. Men vi bør alle sammen være enige om, at det ikke er i orden at ankomme til sit arbejde på et el-løbehjul. Det er ganske enkelt umuligt at tage Torben, der er økonomichef, og som du skal have et vigtigt møde med i dag, seriøst, hvis han ankommer med sin attachemappe hængende på styret af en løbefætter.

Og inden du selvantænder i løbehjulsforsvar, så lad mig melde ud, at nej, jeg kommer hverken til at blive spontant hovedkulds forelsket i dem eller de voksne mennesker, der står på dem. Personligt vil jeg hellere vil ses bag rattet på en Fiat Multipla, som enhver ved hører til blandt de spedalske i bilverdenen. Det siger altså ikke så lidt.

Havets stavgængere

Det er ikke mere end et par år siden, at almindelige både i havnene pludselig var so last year.

Nu skulle man stå på et surfbræt på størrelse med et spisebord til tolv personer, mens man svang en åre med påsat svømmefod fra side til side. De kalder det paddle board, men jeg foretrækker at kalde dem havets stavgængere.

Foto: Emma Sejersen Paddleboards er havets stavgængere, skriver Sandie Westh.

Og apropos stavgængere: Er vi enige om, at en tur på rulleski automatisk burde medføre øjeblikkelig fratagelse af statsborgerskab?

Hvis du insisterer på at bruge brædder som transportmiddel, må du crowdfunde dig til en tur til Norge. Jeg kan simpelthen ikke forsvare, at folk, der står på brædder i tørvejr, har stemmeret, når nu fornuften så tydeligt er forduftet.

Fregner på vej

»Men er der slet ikke noget, der glæder dig, Sandie?«.

Jo! For eksempel glæder jeg mig i disse dage over, at jeg ikke er Theresa May, for det er da noget baks, der er til at føle på.