Tag til åbningsfest: Nu åbner byens nye natklub i Søpavillionen

Har du betrådt Søpavillionens gulve i de senere år, er det ikke noget, du har foreviget på Instagram.

Og hvis det alligevel er sluppet ud, at man har været forbi, har man skulle have sit forsvar klar: »Det var en firmaarrangement!« eller: »Vi syntes, det ville være sjovt at observere, hvad der egentlig sker derinde!«.

Men lørdag 6. april skal der skrives et nyt kapitel i Søpavillionens historie.

De to kendte navne i københavnsk natteliv, Simon Lennet og Simon Frank, der stod bag klubber som Simons og Sunday, har sammen med kokken Frederik Bille Brahe overtaget lejemålet. I flere måneder har de arbejdet på at totalrenovere de slidte festlokaler, og nu er de endelig klar til at invitere københavnerne indenfor og give den sagnomspundne bygning nyt liv.

Åbningsfesten lørdag starter klokken 22 med champagne på husets regning, og 22.30 vil der være en hemmelig koncert. Og ellers er der bare dømt dansefest til klokken 5.

Foto: Finn Frandsen Frederik Bille Brahe (tv), Simon Lennet (midtfor) og Simon Frank (th) er færdige med at renovere Søpavillionen.

Ambitionerne for det nye sted er ikke små.

»Søpavillonen vil sætte en ny standard inden for natteliv i Danmark. Det bliver vores største projekt til dato«, fortalte de tidligere i år i et interview med Ibyen.

Det bliver da heller ikke ’bare’ en natklub.

I stueetagen vil Restaurant Babylon åbne, og det er den, Frederik Bille Brahe skal stå for. Han står allerede i spidsen for steder som Atelier September på Gothersgade, Kafeteria på Statens Museum for Kunst og Apollo Bar på Kunsthal Charlottenborg.

Vi har en masse ideer, der med tiden skal udvikle Søpavillonen til meget mere end en nattedestination. Vi vil proppe stedet med kultur til københavnerne Simon Lennet og Simon Frank

Planen er, at restauranten også skal være åbent i dagtimerne, så man kan lægge vejen forbi og få en kaffe eller et glas vin, hvis man alligevel er på vej rundt om Søerne.

»Vi har en masse ideer, der med tiden skal udvikle Søpavillonen til meget mere end en nattedestination. Vi vil proppe stedet med kultur til københavnerne. Vi vil booke alt fra eksperimenterende nichekunstnere til internationale kæmpebookings«, siger de i interviewet.

Men først gælder det altså åbningen af natklubben og Søpavillionen anno 2019. Mere info om åbningsfesten her.

