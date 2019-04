Kender du Costa Albertslund? Badesøen Festival føjer Jada, When Saints Go Machine og 5 andre navne til årets plakat

Igen i år bliver Friluftsbadet Badesøen i Albertslund forvandlet til en eksperimenterede festival for en enkelt dag.

Festivalen Badesøen har netop offentliggjort en række musikoplevelser, der kan nydes blandt palmer, badeland og omgivelser, festivalen selv kalder ’Vestegnens Mallorca’.

Årets festival, der er den tredje udgave, afholdes 10. august, og til hovedprogrammet har Jada, amerikanske Mary Lattimore og When Saints Go Machine nutilsluttet sig.

Jada er et af dansk popmusik lysende håb, og tidligere på året vandt hun P3 Gulds talentpris. I weekenden medvirkede hun i et stort portræt her i Politiken, hvor hun fortalte om at være - ligesom festivalen – helt sin egen på den danske musikscene:

»Jeg har altid elsket at være i centrum, altid«, fortalte hun: »Elsket, elsket, elsket det. Og altid vidst, at jeg var dygtig. Og det kan provokere folk. For: Janteloven er noget, vi lærer at orientere os imod, og hvis der så er en, der er ligeglad med det her sociale regelsæt, hvad er hun så ellers ligeglad med?«

Flere nye navne

Programmet bestod i forvejen af navne som Collider, Clarissa Connely og den tyske techno-pioner Mark Ernestus’ samarbejde med senegalesiske musikere i projektet Mark Enestus Ndagga Rhythm Force.

Badesøen byder både på et hovedprogram og en række pop-up-koncerter og andre alternative koncertformater.

Foto: Gregers Tycho/RITZAU When Saint Go Machine har med foreløbig tre album slået sig fast som et anerkendt og eksperimenterende navn på den danske musikscene. I løbet af 2019 udgiver bandet deres fjerde album, hvorfra førstesinglen ’So Deep’ allerede er ude. Flere nye sange forventes af kunne opleves på Badesøen.

Festivalen arrangeres af det lokale spillested Forbrændingen samt internetradiostationen The Lake. Udover det centrale koncertprogram byder Badesøen også i år sine gæster på de mere intime pop-up koncerter. Kunstnerne fra denne del af programmet vil uden videre annoncering dukke op på overraskende lokationer flere gange under festivalen og spille korte akustiske koncerter.

Til pop-up programmet har Badesøen i dag tilføjet tre navne, der inkluderer dansegruppen Danseatelier, det årlige Badesøen Saxofonoptog og den gambisk fødte og herboende Dawda Hobarteh. Sidstnævnte vil dukke op med sine versioner af både traditionel gambisk musik og danske sange spillet på instrumentet Kora, der er et vestafrikansk lut-lignende instrument.

I afdelingen af alternative koncertformater kan svenske Mariam the Believer opleves. Hun spiller hele otte koncerter under festivalen, men kun for en enkelt koncertgænger ad gangen. Otte mennesker får muligheden for at være en del af konceptet Mariam the Believer +1, hvor der på et lille afgrænset stykke græs er placeret to stole og et bord. Her vil hver af de otte koncertgængere få fremført én sang i helt intime rammer.

Badesøen Festival 2019 afvikles i Friluftsbadet Badesøen i Albertslund den 10. august, og billetter kan købes her.