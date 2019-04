Copenhagen Jazz Festival afslører internationalt hovednavn

6. juli vil det brasilianske ægtepar Airto Moreira og Flora Purim spille til ’Jazz by the Sea’ på Islands Brygge under årets jazzfestival.

Når Copenhagen Jazz Festival spiller, er det nærmest ikke muligt at en tur uden at støde på jazzende musikere i byens parker, gader og cafeer.

I år afholdes festivalen fra 5.-14. juli, og nu arrangørerne klar til at løfte sløret for deres første internationale hovednavn til det faste koncept ’Jazz by the Sea’, der finder sted ved Kulturhuset på Islands Brygge.

Det er det brasilianske ægtepar Airto Moreira og Flora Purim, der tager vejen forbi Bryggen lørdag den 6. juli.

Begge har været fast inventar i den internationale jazzscene siden slutningen af 60’erne. Airto Moreia har for eksempel spillet sammen med den indflydelsesrige jazzmusiker og komponist Miles Davis, og begge var medlemmer af den oprindelige fusionsgruppe ’Return to Forever’ fra 1972, som den amerikanske pianist og orkesterleder Chick Coreas grundlagde.

Som ægtepar og kollegaer har Airto Moreira og Flora Purim også haft succes og turneret verden rundt med deres særlige mix af jazz, funk og brasilianske musiktraditioner.

Og til juli gælder det altså Copenhagen Jazz Festival, hvor de vil spille Bryggen op til udendørskoncert.

Airto Moreira og Flora Purim, lørdag 6. juli, klokken 20, Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S