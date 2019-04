Solo på scenen for første gang: Hans Philip annoncer tre koncerter i København

Musikfans gik i selvsving, da Hans Philip i midten af marts – og ud af det blå – afbrød flere års stilhed.

Først landede singlen ’Siger ingenting’, og ugen efter udkom den sammen med 8 andre sange på ’Forevigt’, Hans Philips første album som solokunstner efter bruddet med Ukendt Kunstner.

I efteråret kan sangene fra soloudspillet for første gang høres live, når Hans Philip spiller tre koncerter på Hotel Cecil i København. Det sker med tre shows på Hotel Cecil 8., 9., og 10 september.

Billetsalget slippes løs i morgen d. 3. april kl. 12.

Hans Philips første udspil som soloartist er blevet bredt rost. Politikens anmelder Simon Lund gav ’Forevigt’ 5 hjerter, og kastede i sin anmeldelse begejstrede gloser efter Hans Philips første udspil som solokunstner.

Her skrev han:

»Med ’Forevigt’ debuterer Hans Philip med et breakup-album, der nok træder ad følelsernes velkendte stier, men iscenesætter dem så brillant som et nutidigt studie i uafklaret vemod, at det er svært ikke at blive trukket helt ind af. Eller sagt på en anden måde: Det var ventetiden værd«.

Billetterne koster 275 (+ gebyr) og kan købes her.