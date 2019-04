To danske koncerter i 2019: Khalid spiller i Royal Arena til september

To danske koncerter i 2019:

Det er en regulær verdensstjerne med en voldsom kometkarriere, der kommer til København til efteråret.

Det er netop blevet offentliggjort, at den 21-årige texaner Khalid spiller 14. september i Royal Arena, og man kan forvente at han tager sin hitparade med.

Om han også tager sit efterhånden omfangsrige entourage med sig, må tiden vise. Siden debut-singlen i 2016 har han arbejdet sammen med nogle af den amerikanske musikindustris allerstørste navne, blandt andre Lil Wayne, Calvin Harris, Logic, Marshmello og Shawn Mendes.

Fem hjerter

Siden Khalid i 2016 debuterede med singlen ’Location’ har han været fast inventar på den amerikanske hitliste og hans debutalbum ’American Teen’ fra 2017 samt den efterfølgende ep ’Suncity’ vækker formentlig stadig genklang for de fleste popelskere.

Khalid gæstede også Danmark sidste sommer, da han spillede på Roskilde Festival. Dengang skrev Politikens anmelder Lucia Odoom, at »Khalid viste, at han er tidens største teenage-crush - og så skulle han klart have spillet på Orange«, og kvitterede med fem hjerter.

Nyt album

I skrivende stund har han haft seks numre på den amerikanske top-20 hitliste.

Det antal kan man godt forvente er steget, når han til september rammer Danmark. For så sent som i fredags udsendte Khalid sit andet album ’Free Spirit’. Debutalbummet er indtil videre blevet streamet 2,8 milliarder gange på Spotify, så hvis opfølgeren har samme hitpotentiale, er der altså lagt i kakkelovnen til masser af nye sange, man kan synge med på til september.

Kan du ikke vente til september, kan du også opleve Khalid i levende live, når han til juni gæster Ådalen i Aarhus til NorthSide.

Khalid spiller i Royal Arena lørdag 14. september, og billetter kan købes fra fredag 12. april kl. 10.00 via Ticketmaster.dk.