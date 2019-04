Primal Scream, Hans Philip og Lowly: Heartland afslører de sidste navne til årets festival

Heartland har netop offentliggjort de sidste navne i det musikprogram, der sammen med talks, madoplevelser og kunstudstillinger skal underholde festivalgæsterne i ved Egeskov Slot i slutningen af maj.

Den udenlandske pakke af kunstnere fuldendes med de skotske rock-koryfæer fra Primal Scream.

Bandet kommer til Fyn med en omfattende diskografi, hvor især albummet ’Screamadelica’ fra 1991 har opnået kultstatus med sin blanding af rock og klare inspirationer fra datidens britiske house- og rave-scene. 24. maj udgiver de opsamlings-albummet ’Maximum Rock ’n’ Roll: The Singles’, med hits fra deres tre årtier lange karriere.

Fra Danmark kommer Hans Philip, der ifølge festivalen spiller en af få festivalkoncerter på Fyn. Med sig har han sangene fra albummet ’Forevigt’, der var Hans Philips første soloudspil efter flere års tavshed ovenpå bruddet med Ukendt Kunstner.

Politikens anmelder Simon Lund gav albummet 5 hjerter i sin anmeldelse og kaldte det al ventetiden værd.

Det sidste af de offentliggjorte navne er danske Lowly. Kvintetten er d. 12 april klar med deres andet album af den drømmepop, der har sikret dem en plads på det britiske pladeselskab Bella Union, hvor også Beach House, Father John Misty og The Flaming Lips holder til.

De tre kunstnere tilslutter sig et musikprogram, der inkluderer hovednavne som Solange, The Smashing Pumpkins, The Good, the Bad & the Queen og The Raconteurs. Fra den danske musikscene er navne som Den Sorte Skole, Minds of 99 og Tina Dickow.

Den endelige spilleplan offentliggøres af Heartland i løbet af de kommende uger.

Heartland afvikles fra d. 30. maj-1 juni. Billetter kan købes her.