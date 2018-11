Heartland Festival føjer Smashing Pumpkins, Die Antwoord og fire andre navne til plakaten Den fynske festival, der finder sted 30. maj - 1. juni 2019, er klar med endnu en omgang artister til deres program.

I sidste uge kunne Heartland Festival annoncere det første musiknavn til næste års festival på Egeskov Slot. Det blev den amerikanske r&b-stjerne Solange.

Nu er arrangørerne klar med et helt håndfuld musiknavne, der også spiller på den fynske festival fra 30. maj til 1. juni 2019.

Smashing Pumpkins er et af dem. Bandet blev dannet tilbage i 1988 i Chicago og er med deres følelsesfulde alternative rock og mere end 30 millioner solgte plader for længst skrevet ind i musikhistorien. I årenes løb har der – mildest talt – været meget ballade internt i gruppen, hvilket har ført til et utal af udskiftninger i line-up’et. Men nu er det ikoniske rockband gendannet, dog uden den oprindelige bassist, og de har endda en ny plade på vej.

Også sydafrikanske Die Antwoord kan man opleve på festivalen. Den sydafrikanske gruppe er kendt for deres excentriske udtryk, en vild og hektisk blanding af hiphop og elektronisk musik, og for deres energiske, anarkistiske sceneshows.

Derudover kommer australske Hatchie forbi Fyn til sommer med hendes fængende drømmepop, ligesom skotske popsanger Lewis Capaldi gør det.

Heartland Festival kan også offentliggøre de to første danske navne på årets musikprogram. Det er det fremadstormende r&b-håb Jada og spillemændene i Folkeklubben.

Heartland Festival. 30. maj-1. juni 2019. Partoutbilletter til 1950 kroner. Se mere her.