Populær vinbar flytter vestpå: Nørrebro-darling lukker og rykker til Valby Malbeck lukker biksen på Nørrebro og åbner til gengæld en ny i Valby fredag 30. november. Allerede på lørdag kan du få et smugkig på den nye argentinske vinbar.

Noget tyder på, at Valby længe har tørstet efter en vinbar.

I hvert fald var der mange, der jublede, da vinbaren Malbeck kunne annoncere, at de udvider til bydelen mod vest.

»Gud hvor fedt!«, lød det for eksempel i én af de hundredvis af kommentarer til et facebookopslag fra Valby Lokaludvalg. »Fantastisk« og »Endelig endelig endelig«, udbrød andre.

Og spørger man Annette Jensen, der sammen med Hans Haahr Larsen og Patrick Mouritzen fra Malbeck, står bag Malbeck Valby, er det virkelig også tiltrængt.

»Jeg synes længe, vi har manglet et hyggeligt sted at gå ud i Valby«, siger Annette Jensen, der arbejder som konsulent og har boet i bydelen siden 2005.

»Projektet kom sig af, at jeg for et par år siden havde besøg af en veninde, og vi skulle ud at have et glas. Men der var bare ingen steder at gå hen. Dagen før havde jeg været på Malbeck på Vesterbro og havde mødt Hans gennem en fælles bekendt. Så jeg skrev til ham og spurgte, om han havde overvejet at åbne noget i Valby. Det havde han ikke, men det kom han så til«.

Malbeck har siden åbningen på Istedgade i 2006 været lig med argentinske vine af egen import og engageret formidling. I løbet af årene har indehaverne udviddet biksen med en vinhandel i Torvehallerne og en aflægger med større køkken i Birkegade på Nørrebro. Og det er denne, kaldet P2, der lukker samtidig med, at indehaverne vil kaste deres kræfter ind på den ny vinbar i Valby.

Foto: Emma Sejersen P2, der ligger på hjørnet af Elmegade og Birkegade, lukker samme dag, som den ny Malbeck-vinbar giver smagsprøver på Valby Langgade.

P2, der ligger på hjørnet af Elmegade og Birkegade, lukker samme dag, som den ny Malbeck-vinbar giver smagsprøver på Valby Langgade. Foto: Emma Sejersen

Hotdogs og ansjoser

Annette Jensen fortæller, at det har taget nogle år at finde de helt rette lokaler, men nu er de snart klar til trække propperne op. Og konceptet bliver præcis det samme som på Vesterbro, forklarer Annette Jensen.

»Der vil være vine fra de fleste lande, dog primært fra Argentina. En hyggelig hjemmestuestemning. Og så kan man købe lidt let mad såsom hotdogs, empanadas, salater, charcuteri, oste og ansjoser«.

Den ny vinbar på Valby Langgade åbner for alvor fredag 30. november, men allerede lørdag 17. november holder de snigåbent mellem 10 og 17, fordi Malbeck holder udsalg. Der er 40 procent rabat på alle kasser, og man kan også smage på vinen.

Samme dag kan stamgæster på P2 på Nørrebro komme forbi til slatfest fra 20-23 og få et farvelglas for en halvtredser.

Malbeck Valby. Valby Langgade 61. Åbner fredag 23. november og holder udsalg lørdag 17. november kl. 10-17.