Hyld vinylpladerne: I dag kan du fejre din lokale pladepusher under Record Store Day

Er du en vinylelsker – og uden weekendarbejder vel og mærke – må lørdagen være en af ugens absolutte favoritter.

Her er der tid til at lave sig en god kop kaffe, sætte en nøje udvalgt vinyl på pladespilleren og nyde musikken, som du mener, den er skabt til at lyde.

Men denne lørdag, 13. april, kan du tage markeringen af dit tilhørsforhold et skridt videre og fejre vinylen hos din lokale pladepusher under Record Store Day.

Siden 2008 harRecord Store Day været en årlig tilbagevendende festdag i vinylens og musikkens tegn. En dag hvor uafhængige pladebutikker i hele verden bruger anledningen til at gøre lidt ekstra ud af kundeoplevelsen og gæster kan opleve små intimkoncerter, snakke med kunstnerne eller få en autograf på en nyindkøbt plade.

FAKTA Record Store Day Også musikbranchen – med dens pladeselskaber og kunstnere – tager hvert år del i Record Store Day ved at udsende alt fra specialfremstillede vinyler til sjældne genudgivelser og smalle single-vinyler. Udgivelser, der kun kan købes i de pladebutikker, der deltager i fejringen. I forbindelse med årets Record Store Day udgives 500 plader. Det amerikanske musikmagasin Pitchfork har udvalgt 20 udgivelser, som de mener, musikelskere bør forsøge at få fingrene i. Se listen her.

Konceptet opstod i USA, hvor Record Store Day fortsat er allermest udbredt, og har siden spredt sig til det meste af verden. Også i København kan man tage del i løjerne. 20 pladebutikker landet over tager del i dagen. Du kan se den fulde liste over butikkerne her.

Et sted, der har det helt store arrangement planlagt, er Sound by Accord i Fiolstræde. Her kommer rapperen Per Vers forbi om formiddagen med en 7-tommers vinyludgivelse, han har lavet særligt til pladebutikken. I løbet af dagen spiller Kenneth Thordahl en lille koncert, ligesom de to DJ’s Steen Rock og Cars10 spiller om kap foran butikken hele eftermiddag. Alt imens der er sørget for øl, Dark n’ Stormy og liggestole.

Butikken har bestilt rub og stub hjem af årets 500 ’Record Store Day’-udgivelser. Arrangementet og listen over bestilte udgivelser kan studeres nærmere her.

Også Sort Kaffe og Vinyl på Vesterbro har udover dagens ekstraudgivelser planlagt koncerter for at fejre dagen. Om aftenen kigger Rröd Bastard og senere violinisten Nils Grøndahl forbi. Sidstnævnte har spillet med kunstnere som Mø, Iceage og Sky Ferreira, men når han er alene på scenen, bruger han sin violin og vokal til at skabe en lydkulisse gennem effektpedaler og loops. Se mere om eventet her.

Record Store Day finder sted lørdag 13. april. Find den nærmeste pladebutik, der deltager i fejringen, her.