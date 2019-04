»Det er et af de bedste vegetarsteder i Danmark«: Frederik Bille Brahe anbefaler spisesteder i København

Hvor går du hen, når du skal spise på budget?

»Morgenstedet på Christiania. Det er sådan en makrobiotisk, hyperøkologisk restaurant drevet af christianitter. Et lille hyggeligt og hjemligt sted, hvor man selv smider sin opvask over i en spand, og hvor de bare laver lækker grøn mad. Det er et af de bedste vegetarsteder i Danmark«.

Blå bog Frederik Bille Brahe Født 1983 i København, vokset op i Hellerup. Udlært kok fra Kong Hans og Sketch i London. Har siden også arbejdet under Erwin Lauderbach på Restaurant Saison i Hellerup. I 2013 åbnede han Atelier September i Gothersgade og blev blandt andet kendt for en meget populær avocadomad. Siden har han også åbnet kantinen, baren og restauranten Apollo i Kunsthal Charlottenborg og Kafeteria på SMK. I april 2019 åbnede han Restaurant Babylon i Søpavillonen, som er blevet renoveret og relanceret som Københavns nye natklub af festkongerne Simon Lennet og Simon Frank.

Hvad gør du, når du skal i byen?

»Jeg har altid holdt meget af at gå på Bobi Bar. Det er et rigtig hyggeligt københavnerværtshus. Der er sådan en helt særlig stemning, fordi stedet trækker nogle specielle københavnertyper til sig, lidt kunstakademi, du ved, blandede intellektuelle. Det kan jeg ret godt lide«.

Hvad spiser du, når du har tømmermænd?

»Normalt drikker jeg bare en masse vand og juice, men nogle gange får jeg også lyst til cacio e pepe. Det er en klassisk romansk pastaret med sort peber og pecorino. Men når jeg så har spist det, har jeg pludselig ikke så meget lyst til det længere«.

Hvor får man byens bedste kop kaffe?

»Der er vildt mange gode steder, det er helt vildt. Det oplagte svar ville være Coffee Collective eller Prolog, men jeg synes faktisk, det allerbedste sted er Democratic Coffee på Hovedbiblioteket«.

»På mange måder gør de det helt forbilledligt, og det at åbne en café på et bibliotek og så stile så højt har været en kæmpe inspiration for mig. Typisk har de der udbud i offentlige institutioner været røvsyge, men de var vel nok de første til at lave noget, der virkelig sparkede røv. Det er et skønt sted, det der liv, der er, og så kan man få nogle af landets bedste croissanter og virkelig lækker kaffe«.

Er der et sted, alle københavnere burde kende?

»Lumskebugten. Alle burde kende Lumskebugten«.

»Erwin Lauderbach burde have en statue. Han er den vigtigste kok i Danmark, og du kan spørge alle, du kan spørge René Redzepi og Rasmus Kofoed, og de vil sige det samme. Han har simpelthen banet vejen og været det fyrtårn, vi allesammen har kigget på, når vi har skullet definere os selv«.

»Så det er et sted, alle folk burde besøge. Det er en rigtig restaurant«.

Er der noget, den københavnske madscene mangler?

»Før man begynder at snakke om mangler, er det vigtigt at sige, at der er virkelig meget godt. Og netop derfor kunne man måske sige, at den københavnske madscene næsten er blevet for elaboreret«.

»Da Noma begyndte at lave de der vilde ting, var det helt nyt, men nu kan du næsten gå ind alle steder og få grøn olie, friskplukkede vilde urter og hjemmelavet burrata. Og jeg kan godt synes, at der er mere brug for nogle sociale samlingspunkter, som en restaurant jo også kan være, fordi hvis det gastronomiske budskab er meget stærkt, sætter det også gastronomien i fokus«.

»Og så mangler København flere gæster. Der er for mange restauranter og for få gæster, og det er ærgerligt at se virkelig gode steder, der ikke kan klare sig, fordi konkurrencen er så hård«.

Er der er en bestemt ret, du har fået på en restaurant, du er lidt misundelig på?

»Alt det, Bo Bech laver, er helt fænomenalt. Han er så megaskarp, samtidig med at man kan følge med. Mange kreative kokke kan nemt komme til at hægte folk lidt af, men gør han ikke. Så stort set alle retter, Bo laver på Geist«.

Er der nogle madtrends, du synes er overvurderede?

»Jo ældre jeg bliver, des mere accepterende bliver jeg også. Trends kommer og går, og det er fantastisk, synes jeg. Det er sådan, vi udvikler os«.