Fra folkekøkken til hovedspring i havnen: Her er 5 steder, du kan fejre 1. maj i København

Ibyen guider her til arrangementer under arbejdernes internationale kampdag.

Onsdag viser kalenderen 1. maj, og det betyder, at det endnu en gang er tid til at fejre arbejdernes internationale kampdag.

En af de mest populære traditioner i København handler om skåltaler og øl i solen i Fælledparken. Men det er ikke det eneste sted, du kan tage hen.

Der er nemlig masser af arrangementer i hovedstaden, om du så vil høre politiske taler eller blot leder efter en undskyldning for at holde en god fest.

1. Politisk folkekøkken

Start dagen ud med politisk morgenfolkekøkken hos Mellemfolkeligt Samvirke, hvor der fra kl. 9 serveres vegetarisk og økologisk morgenmad, mens der vil være fællessang samt oplæg om tøjarbejderes rettigheder i El Salvador, som for to år siden fik hævet mindstelønnen efter mange års kamp.

Arkivfoto: Mads Nissen

Morgenbordet koster kun 50 kroner, og således mæt kan du fortsætte ud til resten af byens mange kampdagsarrangementer.

Politisk morgenfolkekøkken - for international solidarity, Fælledvej 12, 2200 København N. Fra 9-11.

2. Badetur på Refshaleøen

Havneknejpen La Banchina på Refshaleøen er et af byens mest hypede steder, og det er ikke uden grund, for her kan du året rundt kombinere god mad og vin med en tur i bølgen blå og i den træfyrede sauna.

Arkivfoto: Anders Rye Skjoldjensen

1. maj er ingen undtagelse, og denne dag bliver der gjort noget helt særligt ud af, for restauranten inviterer til ’rød havnefront’ med livemusik i de intime omgivelser langs vandet.

Rød Havnefront, La Banchina, Refshalevej 141, 1432 København K. Fra 16-22.

3. Antifascistisk demonstration

Det kan godt være, at vi har fået styr længden på arbejdsdagen og alt sådan noget, men der er stadig en masse vigtige kampe at kæmpe. Det mener i hvert fald arrangørerne bag demonstrationen Antifascistisk 1. maj, der går i gaden for at kæmpe mod »kapitalismen, patriarkatet, fascismen og alle andre former for undertrykkelse, der begrænser friheden for alle«, som det lyder i manifestet bag.

Arkivfoto: Finn Frandsen

Demonstrationen starter klokken 12 på det, de kalder Palæstinas Plads, men som officielt hedder Israels Plads, hvor der vil være politiske taler og musik fra Raske Penge. Har du de mindste med, kan de inden da tage til børnedemo i Folkets Hus.

Antifascistisk 1. maj-demonstration, Israels Plads, 1361 København K. Fra 12-14.

4. Sydhavnsfest

Igen i år samler en gruppe frivillige ildsjæle Sydhavnens beboere til en festlig 1.maj-kombination af musik, underholdning og politik.

Her står dagen på grillmad, øl og boder med taler fra politikere, aktivister og fagpersoner, ligesom der for børnene vil være både cirkus og mulighed for ponyridning på dyremarken.