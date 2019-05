En hed fællesorgasme? Eller er de faldet i søvn? Sådan har du nok aldrig set de danske politikere før

Hver mandag giver vi dig Ibyens Top 3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger 3 bud til din uge i byen. Få Ibyens Top 3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Guiden gælder fra 13. maj til 19. maj 2019.

Se!

Sådan har du aldrig, eller i hvert fald sjældent, set dem før. Fotograf Klaus Holsting har fanget 90 Christiansborg-politikere midt i et blink, og portrætterne, hvoraf nogle måler op til 2,25 meter gange 1,5 meter, kan fra onsdag 15. maj opleves i DGI Byens foyer frem til valget.

Billederne kunne give associationer til Lars von Triers grovliderlige ’Nymphomanic’-plakat fra 2013, men ifølge fotograf Klaus Holsting er tankerne bag projektet ’90’ ganske ufrække:

Uffe Elbæk er blandt de 90 fotograferede politikere med lukkede øjne. Foto: Klaus Holsting

»Det begyndte en tirsdag eftermiddag, da jeg kom hjem fra Christiansborg og skulle sortere dagens billeder. Ved et tilfælde kom jeg til at lægge de frasorterede politikerportrætter med lukkede øjne til side og blev slået af den kraft, de havde, når de lå der ved siden af hinanden«, siger han i en pressemeddelelse.

»Det slog mig, at fotografierne tilføjede noget til det stereotype billede, vi kan have af de her mennesker. Nogle politikere er fanget på under 10 sekunder, mens jeg har brugt timevis på at komme i nærheden af andre, før det lykkedes at fange dem i et blink. Næsten alle billeder er taget, mens andre taler, og politikeren lytter. For eksempel mens de venter på det næste spørgsmål under et tv-interview, eller mens der stilles et spørgsmål fra salen«.

Der er fri entré til udstillingen ’90’ i hele perioden.

Fest!

Fødselsdag i tre dage? What’s not to like. Jolene i Kødbyen fejrer sin 11-års fødselsdag fra 16.-18. maj, og der er noget at komme efter for både børn og voksne.

Minifestivalen har nemlig, foruden et tre dage langt klubmarathon med 11 forskellige dj’s, fredag eftermiddag en lille fest for forældre og deres børn, som kan danse til disko, når den amerikanske dj Sadar Bahar står ved pulten.

Som en lille hyldest til de gæster, der var med fra Jolenes begyndelse, og som nu har fået børn.

Oplev!

I morgen, tirsdag, er der på Bryghuspladsen ved Blox fodboldturnering. Men ikke en hvilken som helst fodboldturnering.

Holdene består af kvinder, både tidligere professionelle og helt almindelige kvinder, fra forskellige lande i Europa, Kenya og Saudi-Arabien, og alle har de kvalificeret sig til GGWCup ved at have valgt og arbejdet med et af FN’s 17 verdensmål op til turneringen – der i øvrigt har Pilou Asbæk, Cyron Melville, Sara Hjort Ditlevsen, Shaka Loveless, Kristian Jensen og Michael Falch som gæstedommere og kommentatorer.

Ud over fodbold er der talks, loppemarked og mulighed for at købe mad. Se hele programmet her.