Læs dit horoskop: ... midt på måneden vil der ske noget med én, du længe har gået og sendt lange blikke

Hver måned guider Ibyen dig og dit stjernetegn til de bedste kultur-, mad- og kunstoplevelser i København. Det er Ibyens husastrolog, Madam Mimosa, der kigger i stjernerne og lægger horoskopet.

Dette er horoskopet for juni 2019.

Månedens intro:

Kan du mærke det? Det kan jeg.





Vi har bevæget os fra Tyrens til Tvillingernes sæson, og det går ikke ubemærket hen. Der går længere og længere mellem de mørke timer, men det betyder ikke, at stjernerne og planeter ikke stadig styrer dig. Op til fuldmånen 17. juni vil en boblende, rastløs energi ligge og ulme, men efter fuldmåne vil der opstå et behov for at kigge en anelse mere indad.

Tvillingerne (21. maj – 20. juni)

Endelig er det blevet din sæson, og Merkur, som er dit styrende himmellegeme, er ikke i retrograd. Det betyder, at der ikke vil være nogen hindringer for dit sprudlende, energiske og chattende jeg.

Særligt i starten af måneden har du brug for at være i bevægelse, og det er vigtigt, at du bruger byen. Ellers risikerer du at blive et (lidt for) krævende bekendtskab i denne periode. Tag til Ofelia Midsommer 22. juni, der fejrer de lyse nætter med koncerter, samtaler og sankthans-bål. Her skal du nok finde nogle at falde i snak med.

Krebsen (22. juni – 22. juli)

Gennem hele juni vil du have et stort behov for social aktivitet, og fordi du er et betænksomt og omsorgsfuld væsen, finder du i denne periode ud af, hvor stor en omgangskreds, du faktisk har. Det gør dig glad og resulterer i en masse cafébesøg og catching up, mens du vælter dig i al din yndlingsmad og drikke, hvilket ikke ligefrem er sundt.

Så efter 23. juni bliver du nødt til at lytte til din krop, der skriger på en stabil søvnrytme og lidt mere madpyramide. Men indtil da vil jeg ønske dig og Krebsens mange venner en relationsplejende tur på cafeen Din Nye Ven, der både har kaffe og mad til rimelige priser og i fin kvalitet.

Løven (23. juli – 23. august)

Jeg vil ikke lyve for dig, Løve. Juni ser ud til at blive en krævende måned for dig med pres og forandringer i dit familieliv og i arbejdsrelaterede sammenhænge. I en tv-serie hørte jeg forleden en mor sige til sin datter: »sometimes the only way past the fire is through«, og det er altså sådan, himmellegemerne ligger for dig.

Men hvis nogen kan klare en tur gennem ild, er det dig, kære ildtegn, og med soltegn i Løven har du masser af gå-på-mod og styrke. Du kan stå imod, fordi du helt grundlæggende tror på dig selv. Husk dog at reservere noget tid i slutningen af måneden til kurbad i Frederiksberg Svømmehal, hvor du og din krop bør tage en velfortjent pause.

Jomfruen (24. august – 23. september)

Du skal tage til Spice Girls sing-along og filmvisning i Cinemateket 7. juni. I starten af måneden vender du nemlig blikket indad og bliver en anelse nostalgisk. Men i stedet for at blive melankolsk og betuttet ved tanken om de svundne tider, skal du komme det i forkøbet ved at hylde fortiden – i nutiden.

Spice Girls-aftenen er nærmest til for din skyld, Jomfru! Både hvad angår indhold (hyldestfællessang til 90’ernes helt store popgruppe) og dato (7. juni, altså lige inden du bliver desillusioneret og ærgerlig over de ting, du ikke fik nået).

Vægten (24. september – 23. oktober)

Tingene ser ud til at flaske sig for dig i forbindelse med det, der virkelig betyder noget for dig: sociale relationer. Du vil mærke venskaber blomstre, og midt på måneden vil der ske noget med én, du længe har gået og sendt lange blikke. Hvis du er i et forhold, vil I have en oplevelse sammen, som bryder grænserne for det, I ellers plejer at lave.

Du vil og skal lave noget udover det sædvanlige. Så hvad med at tage til Organ Sound Art Festival den 15.-16., der arrangeres af Koncertkirken og spillestedet Alice? Det er en kombineret musik-, lydkunst-, og performancefestival, hvor kunstnerne arbejder med kirkerummets akustik og orgel.

Skorpionen (24. oktober – 22. november)

Med Merkur i Krebsen vil du opleve en stor kontakt til din intuition, meninger og følelser fra den 3.-26. juni. Det derfor en god tid for dig at træde i karakter og vise, at selv om du kan virke fuldstændig opslugt i din forestillingsverden, er du i bund og grund idealist.

At stemme til folketingsvalget tilfredsstillede slet ikke dit behov for politisk engagement, og du følte desuden, at krydset var et kompromis. For du er enormt træt af den politik, der bliver ført. Tag derfor til støttefest for beboerne på Sjælsmark i Ungdomshuset 9. juni.