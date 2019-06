Nu kan du plukke gratis farverige buketter: Populær blomstereng åbner igen på Amager

Sidste sommer betød tørken, at Københavns farvestrålende blomstermark næsten visnede bort. Men i år bliver det igen muligt at nyde en oase af vilde og farverige blomster midt på Amager.

Mangler du en buket vilde blomster i din vindueskarm?

Så skal du lægge et smut forbi Selinevej på Amager. For lige nu er markblomsterne ved at springe ud, og københavnerne vil igen blive mødt af et idyllisk syn af røde valmuer, orange morgenfruer, hvide margueritter og blå kornblomster i Københavns kommende byskov.

Bykort Her kan du plukke blomsterne: (Se stort kort nederst i artiklen)

Blomstersuccesen spirede for alvor for to år siden, da de vilde blomster fyldte et område svarende til 10 fodboldbaner. Her fandt børnefamilier et nyt sted til søndagsudflugten, ligesom det farverige landskab blev baggrundsmotivet til en hel del selfies på Instagram.

Det var meningen, at succesen skulle gentage sig året efter, men de hede temperaturer i 2018 betød, at de mange blomsterfrø aldrig helt kom til at spire.

Men i år blomstrer engen på ny. Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning oplyser, at flere af engens blomster allerede er sprunget ud, og valmuerne har allerede farvet græsse rødt. Hvornår blomstringen er på sit højeste, afhænger af sommerens vejrforhold, men man regner med, at engen vil blomstre hele sommeren og frem til den første nattefrost.

I 2017 vrimlede Instagram med de mange vilde blomsterbuketter.

En fodboldbane af vilde blomster

Det vilde blomster tag selv-bord kommer til at fylde ca. 5.000 kvadratmeter, hvilket svarer til en stor fodboldbane.

Det blomstrende område skal på længere sigt blive en del af hovedstadens nye byskov. Derfor opfordrer Københavns Kommune gæster til at være påpasselige med ikke at træde på de spirende træer, når de går på blomsterjagt.

Der er nemlig plantet over 50.000 træer, så skoven med tiden kommer til at dække et område på omkring 14 hektar. De er en del af den ’træprioriteringsplan’, som skal sikre, at der bliver plantet 100.000 flere træer i København frem mod 2025.

Foto: PR / Københavns Kommune Lige nu står valmuerne i blomst på Selinevej. Men man kan også plukke kornblomster, margueritter og morgenfruer til buketten.

Lige nu står valmuerne i blomst på Selinevej. Men man kan også plukke kornblomster, margueritter og morgenfruer til buketten. Foto: PR / Københavns Kommune

Sjældne bier er flyttet ind

Faktisk er byskoven allerede begyndt at summe af dyreliv.

En kortlægning af bier i området viser nemlig, at skoven allerede er blevet hjemsted for 31 arter vilde bier, hvoraf fire af dem er sjældne. Det drejer sig om tornbi, plettet panserbi, tagrørsmaskebi og ærtehvepsebi.

»Det viser, at det rent faktisk virker, når vi investerer i naturen. København er hjemsted for en lang række dyre- og planteliv, som vi skal blive bedre til at passe på«, siger Karina Vestergård Madsen, stedfortrædende teknik- og miljøborgmester, i en pressemeddelelse.

Hvis man gerne vil besøge området, kan man tage cyklen igennem Kalvebod Fælled ad Fasanskovvej eller langs havneløbet forbi Sjællandsbroen mod Skrædderholmen, hvor Amagermotorvejen krydser havneløbet. Det er også muligt at køre i bil til området via Selinevej.

Københavns Kommune opfordrer cyklister til ikke at cykle ad Selinevej, da området er præget af meget tung trafik.