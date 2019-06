Flammende hjerter i sommerheden: Tivoli viser romantiske film på 30 kvadratmeter stort lærred på Plænen

Det er ikke sikkert, at sommeren bliver lige så stegende hed som sidste år, men Tivoli har tænkt sig at gøre deres, for at det bliver hot.

I løbet af juli viser de nemlig hver søndag romantiske film på Plænen under åben himmel.

De starter søndag 7. juli med visning af ’Crazy Rich Asians’, ugen efter er der ’A Star is Born’ på skærmen, 21. juli skal der synges med på Abba-hits til ’Mamma Mia! Here We Go Again’, og sidst på måneden - 28. juli - rundes arrangementet af med komedieklassikeren ’Bridget Jones’ Dagbog’.

»Det er filmoplevelser, der vokser, når man ser dem sammen. Film, der er hyggelige og romantiske og fylder os med godt humør«, lyder det i en pressemeddelelse fra programredaktør for spillefilmsfestivalen CPH PIX, Niels Lind Larsen, der har været med til arrangere filmvisningerne i Tivoli.

Filmene bliver vist på en 30 kvadratmeter stor skærm, og haven har lempet på reglerne, så det disse søndage er tilladt at medbringe egen picnickurv. Entreen slipper man dog ikke for at betale.

For at matche filmenes romantiske temaer, vil de alle blive vist i tusmørkets skær fra klokken 20-22 (og selvfølgelig også for at undgå blændende sol, men den slags praktiske foranstaltning lyder ligesom ikke så romantisk).

Film på Plænen. Hver søndag i juli. 20-22. Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V