Gå på vandet: København har fået en flydende kirke

Jesus kunne gå på vandet. Det kan du, næsten, også nu.

Danmarks første husbådkirke er nemlig åbnet i Sydhavn og ligner alt andet end en traditionel kirke. Hverken kirketårn, klokker eller store solide kors ses fra ydersiden, i stedet kan husbådkirken forveksles med en moderne husbåd eller måske en lille café.

Båden, som kaldes Kirkeskibet 2450, har kostet omkring 10 af de store, ja altså 10 millioner, og er ejet af den folkekirkelige organisation Kirkefondet. I første omgang er den flydende kirke udlånt til Sydhavns Sogn og flyder ved Alfred Nobels Bro. På de 150 overdækkede kvadratmeter er der plads til omkring 100 personer. Der er derudover også anlagt terrasse omkring husbådens indendørsareal, så man kan dyppe sine tær i nok ikke så helligt vand i havnen.

Ud over traditionelle højmesser og andre kirkelige højtideligheder som barnedåb og gudstjenester vil Sydhavn Sogn afholde barselshøjskole ved navnet Babyboblen, babysalmesang samt debat- og filmaftener. På sigt forventes der at blive afholdt fyraftensgudstjenester og fællesspisninger. I samarbejde med bl.a. skoler og idrætsforeninger i nærområdet vil husbådkirken sørge for moderne arrangementer for flere aldersgrupper.

Ny kæmpe kirke på vej

Kirkeskibet 2450 er bygget som en mobil husbådkirke med midlertidige holdepladser, og i fremtiden skal den da også sejle videre til andre havne rundt i landet. For på adressen i Sydhavnen skal med tiden åbne en ny permanent kirke, der dog ikke skal flyde på vandet.

Den flydende kirke i Sydhavnen. Foto: Thomas Heie Nielsen

Når den nye kirke, der endnu ikke har fået navn eller åbningsdato, står klar på landjorden, kan man forvente en endnu mere moderne sag.

Kirken designes af JAJA Architects, hvor udgangspunktet bliver at lave en kirke med både gode udendørs- og indendørsarealer. Kirken får fødderne i vandet, hvor der bliver bygget en platform på vandet, så der er mulighed for at komme helt ned til havbølgerne. Ideen med den nye kirke er med udgangspunkt i Vor Frelsers Kirke, hvor tårnet skal placeres på jorden, så det er tilgængeligt for alle, og i Grundtvigskirken med dens form og mange mursten.

Helene Ferslev, sognepræst hos Kirkeskibet 2450, forklarer om den nye kirke til Ibyen:

»Det er to meget klassiske kirker, som den nye kirke er inspireret af. De er jo en form for vartegn for kirkerne i København. Det bliver den her nye kirke også, er jeg sikker på. Den bliver unik med en blanding af det traditionelle og det moderne«.

Det er planen, at man skal kunne gå 500 meter op ad kirken langs en rampe, som bliver 5 meter bred. Dertil kommer forskellige miljøer med vand og beplantning til en mulig vandlegeplads eller rekreative områder, hvor man kan sidde med en bog og læse. I kirkens stueetage vil der være en café med store glasfacader mod vandet. På første etage bliver der et mere kirkeligt traditionelt rum, som kan bruges til barnedåb osv. Kirken forventes at kunne huse 600 mennesker, seks gange så mange som husbådkirken.

Der afventes godkendelse af lokalplanen, før byggeprojektet kan skydes i gang. Den nye kirke har et budget på 150 millioner kroner og bliver dermed et langt dyrere byggeprojekt end husbådkirken.

»Derudover skal der søges forskellige fondsmidler til at kunne realisere de store planer for kirken«, forklarer Helene Ferslev.