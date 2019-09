Gasolin's stamsted: Historisk værtshus på Christianshavn er lukningstruet

Bodegaen Fingerbøllet på Christianshavn kæmper for livet, efter investorfirma, der ejer bygningen, har valgt at fordoble huslejen.

Det 70 år gamle værtshus Fingerbøllet på Christianshavn kan være tvunget til at dreje nøglen om.

Det sker efter, at ejeren af bygningen, selskabet Seguro Management under ledelse af ejendomsinvestoren Eskil Peter Lund, har valgt at hæve huslejen med 170.000 kroner årligt eksklusiv moms.

En stigning, der omtrent svarer til en fordobling af stedets nuværende husleje.

Det skriver TV 2 Lorry.

»Det er selvfølgelig kedeligt, og det skaber en kæmpe usikkerhed. Vi kan simpelthen ikke tjene nok penge på det øl, vi sælger, til at dække en så stor huslejestigning«, fortæller Børge Petersen, der er indehaver af Fingerbøllet, til TV 2 Lorry.

På Fingerbøllets Facebook-side skriver ejeren:

Fingerbøllet var Gasolin’s stamsted i bandets unge dage, og i dag besøger rapperen Jokeren ofte stedet. Han har sågar lovprist værtshuset i sangen ’Havnen’.

Stigende skatter og forsikringer

Skulle Børge Petersen beslutte sig for at gøre indsigelse mod huslejestigningen, er udlejeren tvunget til at gå i Boligretten for at få dom på stigningen. Men et sådant søgsmål kan blive en dyr omgang for et lille værtshus, fortæller Kaare Friis Petersen, der er erhvervsjuridisk chef i brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, til TV 2 Lorry.

Han vurderer sagsomkostningerne til at ligge mellem 50.000 og 100.000 kroner.

Jeg er bestemt ikke ude på at tage livet af Fingerbøllet Eskil Lund Petersen, direktør

Eskil Lund Petersen, der er direktør for ejendomsselskabet, som ejer bygningen, fortæller til TV 2 Lorry, at han har et ønske om at gå i dialog for at finde en løsning på problematikken, fremfor at det skal ende i en retssag.

Og så understreger han samtidigt, at hans hensigt på intet tidspunkt har været, at Fingerbøllet skal lukke.

»Vi har jo også for øje, at stedet har en stor betydning i lokalmiljøet. Og det er noget, vi respekterer. For jeg er bestemt ikke ude på at tage livet af Fingerbøllet«, siger Eskil Lund Petersen til TV 2 Lorry.

»Men nu er det engang sådan med erhvervsleje, at der er stigende skatter, forsikringer og udgifter til vedligeholdelse af ejendommen. Og hvis ikke den har været reguleret i mange år, så kan man jo glæde sig over de mange år, man har boet billigt«, forklarer han.