Slut med sms'er og fotos ved cafébordet: Nørrebro-bar konfiskerer gæsternes mobiltelefoner

FAKTA

Derfor skal du lægge telefonen

Der er flere gode grunde til at lægge mobiltelefonen, når du besøger en restaurant eller café.

Et studie fra 2017 – udarbejdet af forskere fra University of British Colombia og University of Virginia – viste, at brugen af smartphones »underminerer« den nydelse, der er forbundet med sociale interaktioner ude i virkeligheden. Et af forsøgene, som studiet er baseret på, gik ud på, at deltagerne enten skulle have deres telefon gemt væk under et restaurantbesøg – eller også skulle de have telefonen liggende fremme på bordet.

Forsøget viste, at deltagere, hvis telefoner lå fremme på bordet, følte sig mere distraheret sammenlignet med dem med telefonerne gemt af vejen – og distraktionen resulterede i, at de i mindre grad nød at tilbringe tid sammen med dem, der sad på den anden side af bordet.

Studiet er bare et af flere fra indeværende årti, der har den samme løftede pegefinger over for brugen af smartphones i sociale sammenhænge.

Professor ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sherry Turkle, som i 20 år har studeret teknologis indvirkning på menneskelig adfærd, koger det at involvere en telefon i forbindelse med en samtale ned til to punkter: Den reducerer samtalens kvalitet – idet vi tyr til kun at tale om ting, vi har det okay med at blive afbrudt fra – og så mindsker telefonen vores empati.

Smartphones er sågar ødelæggende for vores parforhold – beskrevet i Politiken i sommer under begrebet ’phubbing’, hvor partnere ignorerer hinanden til fordel for telefonen.

Vis mere