35 barer og diskoteker får besøg: Nu vil unge natteravne gøre dit natteliv tryggere

En ny ungdomsindsats, der søsættes i dag, skal skabe et tryggere natteliv for unge mellem 14 og 20 år.

Hvis du står over for din første bytur i det københavnske natteliv og ikke helt ved, hvor dine grænser går i forhold til at drikke alkohol og blive fuld – eller endnu ikke har vænnet dig til de mange mennesker på dansegulvet – er der håb forude.

FAKTA Om initiativet Unge Ravne er en del af Natteravnene og Fonden for Socialt Ansvar. I initiativets manifest står der blandt andet: »Vi skaber tryghed og passer på børn og unge i nattelivet. Vi er uddannet i konflikthåndtering og førstehjælp. Vi bruger vores sunde fornuft og tilkalder professionel hjælp, hvis det er nødvendigt«. Den nye indsats er en del af et femårigt strategisk samarbejde med Tuborgfondet. Til forskel for Natteravnene må Unge Ravne gå ind på barer og klubber, hvor de unge fester – og derudover bærer de frivillige ikke den klassiske gule jakke. Du kan læse mere og blive en del af Unge Ravne her. Vis mere

I aften og fremover vil du kunne møde en gruppe frivillige mennesker i alderen 20-30 år på 35 forskellige barer og diskoteker rundt omkring i byen, herunder spillestedet Rust, Wall Street Pub og Heidis Bier Bar. De går under navnet Unge Ravne, men modsat de velkendte Natteravne, som er meget synlige i gadebilledet med de karakteristiske gule jakker, blenderde unge frivillige ind på klubberne.

De står ikke og holder øje, men deltager derimod i festen sammen med de unge i alderen 14-20 år – dog uden at indtage alkohol, lyder det fra Berit Sandholt, projektleder for Unge Ravne. Hun forklarer, at de frivillige er mere i øjenhøjde med de helt unge i byen sammenlignet med Natteravnene, fordi de kender til, hvordan det er at være ung i dag.

»De frivillige er der for at skabe tryghed uden en løftet pegefinger. Det kan være svært for de helt unge, som måske er i byen for første gang, at finde ud af, hvordan de skal agere derude. Og der kan vores frivillige ses som en ven, de unge kan læne sig opad«, siger hun.

Kom godt hjem!

Situationerne, hvor de unge kan opleve utryghed, kan for eksempel være, at man er blevet for fuld – og måske også er blevet væk fra sine venner. Hvis den unge ikke har fortalt sine forældre, at personen er taget i byen, ringer denne måske heller ikke hjem for at bede om hjælp.

Her kan de Unge Ravne træde til og være behjælpelige med at finde den unges venner eller få sendt personen godt hjem – således at ingen kommer til skade eller lægger sig til at sove rundtomkring i byen.

»Vi kan måske komme lidt i forkøbet med de her situationer, fordi vi taler med de unge. Og netop den præventive effekt er en del af vores dna«, siger Berit Sandholt.

Initiativet skal ikke sammenlignes med den aktivistiske gruppe Club Mafia, hvis mål er at sikre, at ingen gæster på forskellige klubber får overskredet deres grænser, når de går ud på et dansegulv, fortæller projektlederen. Men de Unge Ravne vil »selvfølgelig skride til handling« eller tilkalde professionel hjælp, såfremt de opdager, at der er brug for hjælp.

Frivillig løftestang

Ud over tryghedsskabelsen handler initiativet også om, at få flere unge mennesker til at deltage i forskellige fællesskaber og lave frivilligt arbejde, siger Berit Sandholt.

Hun fortæller, at der i dag er flere unge, som oplever ensomhed, depression, stress og angst – problematikker, der måske kan afhjælpes, når man i Unge Ravne bliver »en del af et sundt fællesskab«, fordi de frivillige måske føler, at de er med til at gøre en forskel.

Projektet starter som et pilotprojekt i København i dag, 4. oktober, og udrulles derefter i Aarhus, Odense og Aalborg i løbet af de kommende år. Lige nu er der 17 frivillige Unge Ravne – men projektet søger stadig flere, der vil være med til at skabe et tryggere natteliv for de unge.

Og så er der vist ikke mere at sige end: God fest derude!