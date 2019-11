Supercykelstier får flere til at tage jernhesten og opgive bilen

Cykelruterne for pendlere er resultatet af en ti år gammel idé. Nye tal viser, at det øger mængden af cyklister, når de får ordentlige forhold og gode trafikruter.

Der er gode ideer. Og supergode ideer.

Tallene fra ti år med supercykelstierne gør det rimeligt at placere dem i den sidstnævnte kategori.

I anledning af det runde jubilæum for de særlige cykelruter, der forbinder større byer i hovedstadsregionen med København, er der sat tal på resultaterne. Det nye cykelregnskab viser, at antallet af cyklister på strækningerne er steget med 23 procent, og at 14 procent af dem tidligere tog bilen, men i dag benytter den moderne cykeltransport i stedet.

Fakta Supercykelstier Cykelruter, der er oprettet i et samarbejde mellem27 kommuner og Region Hovedstaden. I dag er der 8 supercykelstier, men planerne er, at der skal være i alt 45 med sammenlagt 750 kilometer, hvor cyklisternes fremkommelighed er højt prioriteret. Ruterne skal sikre, at der er gode cykelforbindelser på tværs af kommunegrænserne til gavn for cykelpendlerne. Supercykelstierne skal sikre, at de får den mest direkte rutemed så få stop og så høj komfort som muligt. Læs mere på Supercykelstier.dk Vis mere

Gennemsnitsstrækningen for en trafikant på supercykelstierne er 11 kilometer per tur. Med til det hører, at over halvdelen af borgerne i Region Hovedstaden har under 10 kilometer til arbejde, og at en meget stor del af bilturene i Danmark – omkring en tredjedel – er på under blot 5 kilometer.

Hastigheden for brugerne ligger i snit på 19 km/t., hvilket er cirka 3 km/t. mere end gennemsnitshastigheden for en københavnercyklist, viser regnskabet. Hver dag køres der i alt 400.000 kilometer på supercykelstinettets foreløbig otte ruter. Det er noget, der giver et plus på de offentlige budgetter.

Og så er det sundt

Ifølge rapporten vil det fuldt udbyggede supercykelstinet med en samlet pris på 2,2 milliarder kroner give sundhedsgevinster på 4,6 milliarder kroner. Det skyldes den fysiske aktivitets positive virkning, når det gælder risikoen for blandt andet hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

Det er vigtigt, ikke mindst i en region, hvor hver fjerde indbygger ikke lever op til minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet, og hvor tre ud af fire gerne vil være mere fysisk aktive.

Det er ti år siden, hovedstadskommunerne og regionen gik i gang med at planlægge projektet med de mange supercykelstier.

I anledning af jubilæet for beslutningen har man spurgt omkring 7.000 brugere om deres erfaringer med strækningerne. En række opfordringer går igen: bedre belægninger, bedre sikkerhed ved større kryds, bedre belysning, bedre koordinering af trafiklysenes grønttider for cyklister, og flere steder også bedre plads.

Til gengæld er alternativet umuligt at håndtere: Cyklede ingen i hovedstadsregionen, ville mængden af pendlerture i bil stige 30 procent. Det ville stille helt andre krav til vejnettet end de pladsmæssigt set beskedne krav til infrastrukturen, cykeltrafikken i dag stiller.