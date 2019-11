»En række forhold« skal undersøges: Nu går Kammeradvokaten indi restaurantkæden LêLês konkurs

I midten af oktober blev den vietnamesiske restaurantkæde LêLê erklæret konkurs.

Her kom det frem, at en negativ egenkapital var årsag til, at virksomheden måtte dreje nøglen om. Men det blev ligeledes offentliggjort, at en ny investor, Per Ulrik Andersen, medejer af tøjvirkomheden Samsøe + Samsøe, havde meldt sig på banen, hvorfor det kun var restauranten i Torvehallerne, der måtte lukke. Virksomheden genopstod så at sige kort tid efter konkurserklæringen.

Tilsyneladende var det dog ikke alle deltaljer, der kom på bordet, da konkursen blev offentliggjort. I hvert fald er kammeradvokat Boris Frederiksen nu gået ind i sagen og er blevet udpeget som ad hoc kurator.

Det skriver Ekstra Bladet.

Mens tv-kokken Anh Lê forsatte i ejerkredsen, blev Per Ulrik Andersen medejer, idet han fik ansvaret for 50 procent af virksomheden. Nu viser det sig, at ejerskiftet angiveligt er blevet foretaget så hurtigt, at LêLê ikke nåede at lukke, inden den var i gang igen. Og derfor skal Boris Frederiksen undersøge, om restauranten er blevet solgt videre til for få penge.

På Gældsstyrelsens opfordring

Det er Gældsstyrelsen, der har vist utilfredshed i forbindelse med salget, hvilket kom frem tirsdag under et kuratorvalgsmøde i Sø- og Handelsretten. Styrelsen rejste her et krav på 3,9 millioner kroner i konkursboet. Den samlede skattegæld lyder på 12,3 millioner kroner.

Konkursboets kurator, Piya Mukherjee, forsvarede i den forbindelse ifølge Ekstra Bladet overdragelsen med, at salget af LêLê var nødt til at foregå hurtigt, således at kæden ikke var nødsaget til at lukke i en periode.

»Gældstyrelsen, der er væsentlig kreditor i konkursboet, har ved gennemgang af en overdragelsesaftale konstateret en række forhold, som giver anledning til forskellige spørgsmål«, siger Boris Frederiksen til Ibyen.

Han skal nu undersøge spørgsmålene i forbindelse med salgsprocessen:

»Spørgsmålene går blandt andet på værdiansættelsen af bestemte aktiver, som ønskes belyst, hvorfor Gældsstyrelsen har bedt om, at en kurator (Boris Frederiksen, red.), der ikke har været involveret i overdragelse, går ind i sagen«.

Optimal hensyn til kreditorerne?

Udover at overdragelsen ifølge Gældsstyrelsen er foregået for hurtigt, kan LêLê-selskabets værdier også være blevet solgt for billigt. Ekstra Bladet skriver, at en andelslejlighed til erhverv på Østerbrogade angiveligt er blevet solgt for et beløb under andelskronen – og at LêLê ikke har betalt skat fra maj og frem mod konkursbordet.

Boris Frederiksen fortæller til Ibyen, at han blandt andet vil kigge på overdragelsesaftalen og værdiansættelsen på de aktiver, der er taget med i konkursboet og foretage en vurdering af, om der taget »optimalt« hensyn til kreditorerne og deres interesser:

Spørgsmålene går blandt andet på værdiansættelsen af bestemte aktiver

»Det ene udfald er, at vi ikke mener, at der kunne have været gjort noget anderledes i sagen. Det andet udfald er, at vi mener det modsatte, og så skal vi vurdere, om der er en skade forbundet med overdragelsen«, siger Frederiksen, der ikke ønsker at komme med flere detaljer.