»Vi jodler ned i afgrunden«: Så dystert et juleeventyr har du nok aldrig oplevet

Guide

Tre andre kabaretter

1Den traditionelle

På Café Liva i Nyhavn er der traditionen tro kabaret for fulde gardiner, og dette års forestilling, ’Grin, gran og guirlander’, er den 30. i rækken. Den køres ind med julebuffet, og blandt emnerne, der tages under behandling, er f.eks. »Jesus’ egen næstekærlighed, politisk korrekthed, Brexit, klimatosser og armod i Gentofte«.

Liva 2, Nyhavn 26, 1051 København K. Billetter købes på hjemmesiden.

2Under bæltestedet

’Bøssehusets Juleshow’ er hverken præget af orden eller en klar linje. Faktisk hænger det sådan sammen, at de, der har lyst til at deltage, møder op på selve aftenen, hvorfra det koordineres, i hvilken rækkefølge de kommer på scenen. Så det kan både blive langt og meget kort, men ét er sikkert: Det bliver under bæltestedet.

Bøssehuset, Mælkevejen 69, 1440 København K. Spiller hver fredag og lørdag indtil jul. Billetter købes i døren.

3Den tossede

Under ’The Three Brexiteers’ har man mulighed for at opleve London Toast Theatre med Vivienne McKee i front. Siden 1982 har de lavet Crazy Christmas Cabaret, og siden 1998 har det foregået i Tivolis Glassal. Forestillingen i år er inspireret af ’De tre musketerer’ og vist også lidt af Brexit.

Tivoli, Vesterbrogade 3, 1620 København V. Billetter købes på hjemmesiden.

Vis mere