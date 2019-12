Se billederne: Kidd, Ibyen og Politikens Poptillæg sagde farvel til 2010'erne

Har du #FOMO, fordi du ikke nåede at få billet til festen, der vinkede endeligt farvel til 10’erne? Frygt ej. Der er billeder her.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fik du prøvet crossfit, spist nok palæo og fermenteret alt i køkkenskabet som en ægte #foodie? Købte du også en ’bloggerplante’, og rockede du også en bæltetaske?

Politikens Poptillæg, Ibyen og Johan Borups Højskole inviterede i fredags til den helt store farvelfest til årtiet, der gav os ’Bagedysten’, en ny følsomhed og afsindigt dyre sneakers.

Festen var en del af Politikens Poptillægs store podcastserie ’2010’erne ifølge Politikens Poptillæg’, som du kan lytte til her.

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald

Johan Borups Højskole lagde hus til den udsolgte fest og i tråd med 10’er-tidsånden blev køn, kærlighed og livskriser håndteret i fællesskab, inden dansegulvet åbnede . På scenen havde journalist og vært på Politikens Poptillæg, Lucia Odoom, inviteret et kyndigt panel bestående af Sune ’Hipster Glistrup’ Albinus, Eva Hurtigkarl og Andrew Moyo til en snak om alt det, vi har spist og drukket gennem årtiet.

Herefter overtog ungdommen scenen til en snak om, hvilke af årtiets genistreger der skal tages med ind i 2020, og hvilke de vil begrave ved årsskiftet. Det var et panel bestående af Elias Zakarias Sadaq, Karoline Staustrup,Oskar Fehlauer Nielsen og Jonas Torstensen, der gav deres besyv med på fremtiden.

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald

Et miks af årtiets bedste toner kyndigt kurateret af Mads Axelsen og Josefine Winding spillede i løbet af aften, men en farvelfest til 10’erne er selvfølgelig ikke komplet uden artisten, der har blæst ud af alles højtalere. Kidd fyrede op for en livekoncert, mens Kristian Karl og Caspar Eric spillede et særligt 2010’er-hiphop-set, og i hjørnet var et popup-museum for 10’erne med udstillede Kähler-vaser, avocadomadder og citatplakater rykket ind.

Politikens fotograf Andreas Merrald var forbi og skød billeder fra festen, der kan høres som podcast 13. december i Politikens Poptillæg lige her.

Foto: Andreas Merrald