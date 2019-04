Se billederne: Ibyens Brevkasse og Poptillægget indtog Vesterbro med kærlighedsråd og live-brevkasse

Hvor finder jeg en kæreste, hvis jeg ikke orker Tinder? Kan lidenskaben i mit parforhold bevares, hvis vi opretter en fælles madkonto? Og er det godt eller skidt at deep stalke en potentiel date?



Det var dybt, sexet, ømt og kærlighedsfyldt, da Ibyen og Politikens Poptillæg mandag inviterede til live-brevkasse.

Absalon var vært for det udsolgte arrangement, hvor de 250 fremmødte gæster selv havde mulighed for at stille kærlighedsspørsmål.



I panelet sad Flemming Møldrup, Ida Rud,Andrew Moyo, Mads Axelsen og Caspar Eric, og til at styre showet var Poptillæggets Lucia Odoom og Ibyens brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson.

Politikens fotograf Jacob Ehrbahn var forbi og skød billeder fra showet, der fredag kan høres som podcast i Politikens Poptillæg lige her.

Se billeder fra aftenen:

Foto: Jacob Ehrbahn Aftenens værter: Lucia Odoom og Felix Thorsen Katzenelson.

Foto: Jacob Ehrbahn Aftenens første panel bestod af Andrew Moyo, Ida Rud og Flemming Møldrup.

Foto: Jacob Ehrbahn Aftenens andet panel blev udgjort af Caspar Eric og Mads Axelsen.

Foto: Jacob Ehrbahn Har du selv kærlighedskvaler? Husk, du kan altid sende spørgsmål til brevkassen på hjerte@pol.dk. Alle spørgsmål anonymiseres.

