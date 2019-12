Ventetiden er forbi: Nu genåbner en af Københavns historiske parker

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det så ikke for godt ud.

Enghaveparken på Vesterbro var efterhånden blevet en udkørt og slidt version af sig selv, og indtil det i 2015 blev opdaget, at de moderne byggerier i parken er nogle af arkitektens Arne Jacobsens første værker, blev der ikke blevet passet specielt godt på dem eller resten af parken.

Men det er der lavet om på nu.

14. december åbner Enghaveparken på Vesterbro igen efter at have været under ombygning i godt halvandet år.

Foto: PR Den nyrestaurerede Enghaveparken rummer blandt andet en musiktribune af arkitekten Arne Jacobsen.

Den nyrestaurerede Enghaveparken rummer blandt andet en musiktribune af arkitekten Arne Jacobsen. Foto: PR

Åbningen bliver markeret med indvielsesfest på dagen, hvor der løbende vil være arrangementer rundt om i parken, der igen skal være en rekreativ oase. Dagen sluttes af med gratis skøjtedisko og dj-set.

Program Åbningsfest 14. december 12:30 Parken åbner for besøgende 12:45 Koret Momentum synger et par julesange 13:30 Taler og officiel snoreklip 13:30 Skøjteklub København er de første på den nye skøjtebane. Herefter bliver deråbnet for fri leg. 13:45 Aktiviteter for børnene som bål, snobrød, fodboldlege. De voksne kan kigge fordi en af teltene, hvor Københavns Kommune, HOFOR og entreprenøren Hoffmann fortæller om projektet i Enghaveparken. Der er også mulighed for at få guidede rundvisninger i parken i løbet af dagen. 16:00 Skøjtedisko med DJ Pelle Peter fra P3 og Amanda Baun. 20:00 Arrangementet slutter. Kilde: København Kommune. Vis mere

Når Enghaveparken genåbner, er det ikke kun i en mere poleret version. Parken skal også hjælpe med at skybrudssikre hele nabolaget ved at holde på regnvand efter kraftige regnskyl, så det ikke fylder kloakkerne op og oversvømmer områdets kældre. Med det nye design vil Enghaveparken være i stand til at tilbageholde 24.000 kubikmeter skybrudsvand.

Historisk Vesterbro-park

Enghaveparken var særligt i 1950’erne populært mødested for Københavns unge, der dansede til asfaltsballer i parken og hørte pigtrådsmusik og koncerter med navne som Peter Belli.

Billedserie: Enghaveparken i 50'erne Se billedserie Foto: Ebbe Andersen



Enghaveparken anno 1961 Foto: Holger Damgaard







Den nye udgave af Enghaveparken har blandt andet fået en moderniseret boldbane med tilskuertribune, en springvandslegeplads og en plads foran musikpavillonen til permanent skøjtebane i vintermånederne.

Desuden har man valgt at genopføre Arne Jacobsens to pavilloner, der forsvandt i 70’erne. De er blevet lavet efter originaltegningerne, der blev brugt, da pavillonerne første gang blev bygget i 1929. Parken er også blevet arkitektonisk fredet, så man ikke risikerer, at bygningerne igen misligholdes.

Københavns Kommunes store forvandling af Enghaveparken er designet af tegnestuen Tredje Natur.