Først kom løbehjulene. Nu kommer tilladelserne

Københavns Kommune er i gang med at tillade de løbehjul, som i et års tid har fyldt i gadebilledet. Tilladelserne kræver, at firmaerne får styr på efterladte køretøjer, så de ikke spærrer for fodgængere og cyklende.

Egentlig skabte Folketinget problemet: Politikerne åbnede for at sende elløbehjul ud på cykelstierne på trods af advarsler fra politiet og ulykkeseksperter - og til gene for de byer, der skal lægge areal til løjerne.

Vilkårene De kommende tilladelser gælder alene for 2020. De forpligter udlejningsfirmaerne til at få styr på, hvor køretøjerne efterlades. Køretøjerne må ikke stå i vejen for trafik eller gående

blokere adgang til butikker, udstillingsvinduer eller monumenter

blokere ganglinjerne for blinde

stå nær havnekajer, kanaler eller søerne

stå uden for de godkendte parkeringsområder i Middelalderbyen

kunne løre over 2 km/t i gågaderne Overholdes betingelserne ikke, kan tilladelserne trækkes tilbage. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

Nu prøver Københavns Kommune at rydde op efter beslutningen. Næste år bliver der stillet krav til, hvor køretøjerne må stå og især ikke stå.

Folketingets beslutning blev truffet uden at forholde sig til de betydelige praktiske problemer, det har givet i byerne, hvor især fodgængere og cyklister generes af henslængte løbehjul eller brugere, der ikke rigtigt kan holde retningen eller farten midt i cykelmyldretiden.

Københavns Kommune vil dæmpe generne ved at give et-årige tilladelser til opstilling af de små køretøjer. Det sker, efter at Borgerrepræsentationen i juni besluttede at kræve tilladelser til opstilling af elløbehjul og udlejningscykler.

Samtidig vil kommunen forsøge at få styr på det kaos, der er opstået på fortove og pladser. Fremover vil der være begrænsninger på, hvor mange løbehjul, der må stå i Middelalderbyen og ikke mindst, hvor de må efterlades.

Begrænser antallet af løbehjul og udlejningscykler

Kravene betyder, at der højst må være cirka 200 cykler og 200 løbehjul i det centrale København. 11 firmaer har søgt om at opstille mere end 20.000 udlejningskøretøjer – 15.000 løbehjul og 5.000 cykler – på 5.000 lokationer. Stillet på række, ville de mange cykler og løbehjul nå næsten til Roskilde.

Foto: Jens Dresling Elløbehjul på Rådhuspladsen. Fremover skal de ikke kunne køre over 2 km/t på gågader.

De kan få tilladelser til samlet set at have 200 af hver i Middelalderbyen og ved de store stationer samt yderligere 3.000 af hver i resten af byen. Og køretøjerne skal ikke mindst i Middelalderbyen stilles på forudbestemte steder, så de står mindst muligt i vejen for andre.

Elektroniske ’hegn’ - kendt som geofencing - skal sikre, at løbehjul og cykler ikke efterlades uden for det godkendte område.

»Udfordringen er, hvordan de (firmaerne, red.) styrer, hvordan brugerne stiller dem, når de afleveres«, konstaterer enhedschef Mikkel Halbye Mindegaard fra kommunens Center for Trafik og Byliv.

Firmaerne får ansvar for over alt i byen at sikre, at deres køretøjer ikke stilles, så de står i vejen for gående eller kørende.

Vil undgå, at de smides i havnen

De skal også stå mindst ti meter fra vand. Det er et krav, der bygger på erfaringer fra andre europæiske byer, hvor elløbehjul høvles i havnen: »Vi har allerede set, at nogle er endt i havnen, kanalerne og søerne. Det kan have miljømæssige konsekvenser. Reglen om en bufferzone skal mindske den risiko«, siger Mikkel Halbye Mindegaard.

Centerchefen kan ikke sige nøjagtigt hvor hurtigt, et firma skal reagere, hvis et løbehjul efterlades, så det spærrer fortovet.

»Det er en konkret vurdering. De skal indsamle hver aften. Og de skal som udgangspunkt reagere, når vi retter henvendelse til dem. Men der er ikke sat reaktionstid på. Vi kan fjerne køretøjerne for deres egen regning«.

I øjeblikket har de 11 firmaer, der har søgt om tilladelser til at placere udlejningsløbehjul og -cykler i byen fået godkendelserne i høring, så de kan gøre indsigelser, ifald de ønsker det. Derefter ventes de endelige godkendelser at komme på plads et godt stykke ind i januar.