Se billederne: I flere år har forladt akvarium stået som et spøgelseshus. Nu skal bygningen genopstå

Hvor går man hen, hvis man både vil dyrke motion, gå til koncert, se lidt kunst og bagefter spise en middag på én og samme adresse – og alt sammen med udsigt over Øresund?

Indtil videre ingen steder, men det bliver der lavet om på, når det forladte Danmarks Akvarium i Charlottenlund åbner op som nyt 4.300 kvadratmeter stort kulturhus næste år.

Fakta Danmarks Akvarium Danmarks Akvarium var et udstillingsakvarium ved Charlottenlund Slot i Charlottenlund. Akvariet åbnede 21. april 1939 og lukkede i oktober 2012 da, da Den Blå Planet åbnede i Kastrup. Bygningen ertegnet af arkitekten Carl Oluf Gjerløv-Knudsen.

Siden 2012, hvor akvariet lukkede, er den gamle arkitekttegnede bygning i Fredsskoven blevet så godt som glemt, og de tomme lokaler står i dag overmalet med grafitti og fyldt med vildtvoksende planter og slidte møbler fra dengang, fiskene stadig svømmede rundt herinde.

For mange danskere er den hvide hovedbygning ikonisk Torsten Stephensen, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter

I 2014 blev den bevaringsværdige ejendom købt af udviklingsfirmaet NPV A/S, som nu er blevet enige med Gentofte Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen om, at bygningen skal blive til et kulturhus.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Tegnestuen Vilhelm Lauritzen, der har stået bag projekter som Københavns Lufthavn og DR Byen, har de seneste år samarbejdet med udviklingsfirmaet om at få pustet nyt liv i den gamle funkisbygning.

Sådan skal det se ud:

Illustration:: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Stifterne af det nye kulturhus sigter efter et hus med masser af liv, der kan være med til at give aktivitet til lokalmiljøet omkring bygningen i Charlottenlund.

Området, hvor der før var saltvandsbassin, bliver nu et moderne fitness- og wellnesscenter, og der, hvor der tidligere var cafeteria og museumsbutik, kommer to restauranter med skovudsigt og plads til bl.a. kunstudstillinger og koncerter.

Respektfuldt re-design

Den berømte bygning, der er fra 1939 og tegnet af arkitekten Carl Oluf Gjerløv-Knudsen, bliver nu gennemrenoveret. De nye ejere af bygningen lover, at det bliver et respekfuldt redesign, der vil bevare den arkitekttegnede bygnings ånd.

»For mange danskere er den hvide hovedbygning ikonisk, og det udtryk har vi ønsket at bevare. Vi har derfor taget afsæt i den oprindelige arkitektur og skabt en harmonisk sammenhæng og en åbenhed, der lukker naturen og lyset ind, men uden at bygningen larmer i de fredede omgivelser. Det bliver et levende hus, hvor historien tydeligt træder frem«, siger Torsten Stephensen, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter og designansvarlig på projektet, i pressemeddelelsen.

Kulturhuset forventes at stå klart i slutningen af 2021.

Sådan har akvariet set ud efter lukningen i 2012:

Foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter/Rasmus Hjortshøj, COAST Studio