Skal vi drikke en latte i ligrummet? Forladt kapel kan blive Københavns nye kulturhus

Et 107 år gammelt kapel skal, hvis forslaget vedtages, og finansieringen findes, danne ramme for et nyt kulturhus og teatercafé på Vestre Kirkegård.

Med 54 hektar grønne områder og dertilhørende gravsten er Vestre Kirkegård Danmarks største.

Den bliver ikke kun brugt som gravplads, men er også som rekreativt område, hvor folk løber, går på date og får en pause fra trafikstøj og bilos.

Og nu kan københavnerne måske se frem til endnu flere mulige aktiviteter, når de opholder sig på kirkegården.

Teknik- og miljøudvalget og kultur- og fritidsudvalget i Københavns Kommune tager lige nu stilling til, om Østre Kapel, der ligger i et hjørne af kirkegården, skal renoveres og omdannes til et kulturhus, der blandt andet skal huse en teatercafé.

Kapellet er 107 år gammelt og har været forladt i 90 år, og det kræver derfor en meget kærlig hånd, hvis det skal kunne fungere som et møde- og opholdssted. En kærlig hånd på omkring 26,5 millioner kroner, ifølge skitseforslaget.

Kapel-stemningen skal beholdes

Det er arkitektfirmaet Mikkelsen Arkitekter, der har fået til opgave at komme med et bud på, hvordan ombygningen kunne se ud, selvom projektet altså endnu ikke er vedtaget.

Til Berlingske fortæller Nikolaj Rahbek Ernst, partner i Mikkelsen Arkitekter, at de går efter at lave et sted, der både henvender sig til pårørende og almindelige forbipassende:

»I det store hele skal man have indtrykket af at være et kapel. Vi forestiller os, at ligrummet bliver lavet om til en teatercafé, men at der også vil være andre udadvendte formål«.

Vestre Kirkegård er ikke den første til at bruge kapeller til andre formål end bisættelser og opbevaringen af lig og urner.​

Kapellet på Assistens Kirkegård har siden 1993 været brugt som kulturcenter, og siden 2012 har Dansekapellet lavet aktiviteter i et af de gamle kapeller på Bispebjerg Kirkegård. Teatergruppen Sydhavns Teater har også haft adgang til Østre Kapel på Vestre Kirkegård de seneste tre år. ​