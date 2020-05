Ibyens klummeskribent: Enhver kineser vidste, at dine grisetæer var de flotteste i byen. Jeg savner dig stadig, Jens Slagter

Han vidste, hvordan grisetæerne skulle skæres, og nøjagtig hvor stærke merguezpølserne skulle være for at gøre klummeskribenten tilfreds.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Jens Slagter var et vidunderligt menneske. Jeg ved, det er normalt for en kødelsker at brænde lidt varm på sin slagter, men Jens var noget særligt. Det gik bare først for alvor op for mig, da han ikke længere var iblandt os.​​​