Forfatter: Vi pakker Københavns fascinerende historier væk bag ligegyldige glasfacader og grå mursten

SERIE

Forfatternes København

København er gader, stræder, torve, brygger, broer. Moser, marker, søer og parker. Vi lader en række forfattere udvælge og fortælle om et særligt sted i byen, de har et forhold til. Et sted, de ser som særlig dramatisk, stemningsfuldt eller inspirerende.

Maria Helleberg er især kendt for at skrive historiske romaner, der har haft både middelalderen og hendes egen slægtshistorie som omdrejningspunkter.

Læs seriens første interview med digter Mette Moestrup her. Det andet interview med forfatter Kirsten Thorup kan du læse her. Det tredje interview med forfatter Erwin Neutzsky-Wulff finder du her. Det fjerde interview med digter Özcan Ajrulovski er her, og det femte interview med forfatter Tomas Lagermand Lundme kan læses her.

Vis mere