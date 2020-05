Københavns fodgængere er for venstreorienterede. Nu griber kommunen ind

En fodgængerkampagne skal lære bysbørnene at gå, som Emma Gad sagde, at de bør.

Det kan af og til være vanskeligt at komme frem for modgående på Strøget.

I årevis har det for en del af fodgængerne knebet med at gå i den ’rigtige’ side – højre side – i den til tider tætpakkede fodgængergade.

Skilte på bl.a. Strøget skal minde de københavnske fodgængere om, at de skal holde til højre - ganske som Emma Gad anbefalede det. Foto: Københavns Kommune

Så kom coronaen. Og nu kommer løsningen. Måske.

Københavns Kommune har nu indledt en kampagne, ’Hold til højre’, for at få de københavnske fodgængere ledt på ret kurs på gågaden og på andre af de mest fodgængerbefærdede områder i byen.

Vi vil gerne gøre vores til at sikre, at det opleves trygt og roligt at gå rundt i byen Jakob Hjuler Tamsmark, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Med skilte og klæbemærker på asfalt og fortove skal fodgængere hjælpes til at bevæge sig mere hensigtsmæssigt og dermed modvirke fodgængerverdenens svar på katastrofeopbremsninger og undvigemanøvrer.

»Vi vil gerne gøre vores til at sikre, at det opleves trygt og roligt at gå rundt i byen, og ’Hold til højre’-indsatsen er en simpel måde at minde folk om, at vi stadig skal tage hensyn til andre og undgå at færdes for tæt i byens gader«, meddeler enhedschef Jakob Hjuler Tamsmark fra teknik- og miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

Kampagnen kommer på et tidspunkt, hvor genåbningen er i gang og hvor for eksempel spisesteder har slået dørene op igen. Og bedre vejr kan være på vej: »Så kan det komme til at knibe med coronakorrekt adfærd«, tilføjer han.

Nyhavn og Nørrebro manuduceres også

Ud over på Strøget bliver skiltene at finde i Nyhavn og i Blågårdsgade samt på Nytorv og Gammeltorv.

De skal hjælpe byens gående til at undgå nærkontakt og er udvalgt i samråd med Københavns Politi, understreger kommunen. Virker de, så kan de blive placeret flere steder i byen.

»Går det godt - og det har vi stor tro på - kan vi forestille os, at vi indretter flere byrum med de hjælpemidler«, siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Man skal altid vige ud til højre side for at undgå sammenstød og forvirring og det, hvad enten man går, kører eller rider Emma Gad i 1886

De vil i givet fald samtidig vejlede i den fortovsregel, Emma Gad - dansk dannelses til tider glemte fortaler - slog fast i 1886: »Man skal altid vige ud til højre side for at undgå sammenstød og forvirring og det, hvad enten man går, kører eller rider«.

Det er et 134 år gammelt råd udi god opdragelse, som nu skal genopdages.

»Vi skal tage hendes gode råd til os«, siger den kommunale enhedschef.

Byer som Aalborg og Odense har allerede igangsat fodgængerkampagner med opfordringer til at gå højre om hinanden på stier og gader. Førstnævnte har også malet en gul midterstribe på gågaden for at guide fodgængerne til at holde til højre.