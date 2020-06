For nylig blev 7 pengeskabe fundet på bunden af Københavns Havn. Og det er ikke det eneste mærkelige fund

By og Havn er i gang med at tømme havnen for plastik, flasker, cykler, elløbehjul og stole. Alt for meget skidt og møg ender i kanalerne og inderhavnen. Også sexlegetøj, parasoller og pengeskaber dukker op.