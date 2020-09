Min redaktør har rykket mig for en klumme om København. Men sandheden er, at jeg knap nok bevæger mig ud i byen

Klokken er 20.45 på Frederiksberg Allé. Jeg har lige sunget ’Solen er så rød, mor’ for min søn Magnus på seks uger. Eller det er løgn. Jeg har sunget de første to linjer, alle kan. De eneste, jeg kan.

Men han sover. Øjnene er lukkede, åndedrættet roligt. Min krop er træt og rimelig smadret. Aldrig har jeg brugt min svage handikappede venstre side så meget. At få en baby er overraskende god fysioterapi og balancetræning. Der er ingen nåde, når først lillemanden begynder at græde. Her kan du ikke swipe, logge ud og ghoste dig uden om noget som helst, når det kommer til at give kærlighed og nærvær.

Men jeg er nu også ret glad over at sidde i vores lejlighed ved Frederiksberg Allé. Mor sover i stuen. Alt i den normale verden bevæger sig i slowmotion. Man er hele tiden lidt træt og udmattet – alligevel har man på en eller anden måde fået mere båndbredde.