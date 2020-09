Den er så fuld af rå sexisme og magtmisbrug, at man ikke kan andet end at hænge på

Hvilke operaer bør du booke billet til denne sæson?

Politikens Thomas Michelsen guider dig.

Verdis ’Rigoletto’ er så fuld af rå sexisme, blid kærlighed, magtmisbrug, mord og forbrydelse, at man ikke kan andet end at hænge på, når musikken tager fat i kraven på en. Krimihandlingen om den deforme Rigoletto, der forsøger at beskytte sin eneste datter mod den skrupelløse forfører, hertugen af Mantua, begynder. Kan den pukkelryggede Rigoletto redde sin uskyldsrene datter Gilda ved at låse hende inde?