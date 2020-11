Hvis du synes, boligmarkedet i København er skørt, så se her

Ugens spørgsmål

Hej Ibyen

Jeg har boet i København og på Frederiksberg det meste af mit liv, og jeg undrer mig altid over, hvor børnene sov før i tiden. Der er ofte kun stuer (en-fire), et soveværelse og et kammer (nær køkkenet). Det ser jeg som et pigekammer.

Sov alle børn i soveværelset med forældrene?

Mvh. Nete