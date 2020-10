Sexisme foregår ikke kun ude i køkkenet: Tjenere er trætte af krænkende gæster

Det kan godt være, at mange er ærgerlige over, at årets store julefrokoster er aflyst på grund af corona.

Til gengæld betyder aflysningerne, at mange tjenere får en pause fra store selskaber, hvor de ofte skal lægge øre og krop til upassende adfærd, når gæsterne kræver mere end det, der står på menuen.

Devisen hos visse gæster synes at være, at »hvis du får lidt ekstra drikkepenge, så må jeg gerne tage dig på røven«. Det fortæller en række tjenere, Ibyen har talt med.

FAKTA Sexisme i restaurationsbranchen Mere end hver tredje kokke-, tjener-, og receptionselev har været udsat for uønskede tilnærmelser eller krænkelser på praktikpladsen. De kvindelige elever (51 pct.) er mere udsat end de mandlige (30 pct.).

De mest almindelige hændelser angår fysiske krænkelser (22 pct.) og verbale krænkelser (24 pct.).

I tre ud af fire tilfælde (72 pct.) angiver eleverne, at udøveren af sexchikane er en kollega, mens det i sjældnere tilfælde er en kunde (40 pct.) eller en chef (34 pct.).

Otte ud af ti gange (82 pct.) er udøveren af sexchikane en mand, hvilket vil sige, at både kvindelige elever (94 pct.) og mandlige elever (66 pct.) primært chikaneres af mænd. Kilde: Undersøgelse blandt 270 kokke-, tjener- og receptionistelever foretaget i 2019 af Institut for Menneskerettigheder



I en undersøgelse fra 2018 foretaget af Det Nationale Center for Arbejdsmiljø placerer tjenere sig i en af de jobgrupper, der oftest er udsat for sexchikane. Og det foregår ikke kun ude i køkkenet, men også i høj grad ude blandt gæsterne.

Ifølge de 18 tjenere, som Ibyen har talt med, hører det ikke til sjældenhederne, at de bliver befamlet, opfordret til at knappe skjorten op eller bliver udsat for nedladende kommentarer – og det foregår på både toprestauranter og små cafeer.

Man er jo på arbejde, så man vil gerne virke professionel og høflig Louise Hansen, tjener

En har fået en hånd op under nederdelen, er blevet aet op ad låret og taget på numsen, mens hun tog imod bestilling. En anden fik en dårlig anmeldelse på Trustpilot, fordi hun ikke flirtede tilbage, og en tredje har fået taget billeder af sine bryster, mens hun serverede. Og sådan bliver det ved.

Mange har svært ved at sige fra.

»Man er jo på arbejde, så man vil gerne virke professionel og høflig. Man har lyst til at reagere rigtig voldsomt og stikke dem en flad, men det kan man bare ikke«, siger Louise Hansen, der har været tjener på et hotel, hvor hun flere gange oplevede at blive udsat for grænseoverskridende adfærd fra mænd.

Derudover er der et andet benspænd for de krænkede tjenere. For hvem går man til, når det ikke er kollegaen eller lederen, men gæsterne, der krænker? Hvem skal tage ansvaret for de fulde gæster, der ikke kan holde fingrene for sig selv? Og som kommer igen og igen?

Sexisme på skoleskemaet

Hver anden kvindelige tjenerelev har været udsat for sexchikane, og i 40 procent af tilfældene er det gæster, der krænker, viser en undersøgelse fra 2019 foretaget af Institut for Menneskerettigheder.

Det bekymrer brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet Horesta, der altså repræsenterer tjenernes arbejdsgivere.

»Vi anerkender, at restaurationsbranchen har en udfordring, når det kommer til sexisme. Her udgør gæsterne også en del af problemet, når det kommer til krænkelse af tjenere«, siger Pia Svane. Hun er uddannelseschef i Horesta, som indtil videre har igangsat en undersøgelse af sexchikane i branchen og en udvidelse af sexismeafsnittet i lærerhåndbogen på Hotel- og Restaurantskolen.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi skal fortsætte med flere initiativer Pia Svane, Horesta

Bogen skal lære eleverne om, hvad seksuel chikane er, og om at sige fra. Og den henvender sig til undervisere og elever – det mindretal af tjenere og bartendere, der uddanner sig i faget. De udgør ifølge Horesta 10-15 procent.

Pia Svane erkender, at der kan gøres mere for at kæmpe imod den krænkende adfærd, men mener også, at branchen er på vej i den rigtige retning, og at Horesta allerede efter første MeToo-bølge rettede fokus mod sexisme i sektoren.

»Jeg er ikke i tvivl om, at vi skal fortsætte med flere initiativer, men vi har i forvejen en del tiltag. Og min fornemmelse er, at medlemmerne tager rigtig godt imod det for at sikre, at det ikke foregår i deres virksomheder«.

Drikkepenge som plaster på såret

Dog mangler debatten fokus på de ufaglærte. Det mener Instagram-aktivist og tidligere tjener Mette-Marie Nørlev. Hun har i den seneste tid indsamlet 200 beretninger fra restaurationsbranchen, hvor tjenere og bartendere fortæller om seksuelle krænkelser og ubehagelig opførsel.

»Det er dejligt, at #MeToo har fået oprejsning igen. Det er bare ærgerligt, at de, der får taletid i medierne, primært er brancher fra kultureliten, der er ressourcestærke. Man mangler at høre fra mennesker, der ikke er ressourcestærke, men som også oplever nogle slemme ting«, siger hun.

Man mangler at høre fra mennesker, der ikke er ressourcestærke, men som også oplever nogle slemme ting Mette-Marie Nørlev, tjener og Instagram-aktivist

De 200 beretninger viser ifølge Mette-Marie Nørlev, at sexismen er så indbygget i kulturen, at det er særlig svært for tjenerne at sige fra, fordi de nemt kan blive udskiftet:

»Der er en kultur, hvor man bare skal finde sig i det og nyde, hvis man får de ekstra drikkepenge«, siger hun.

Mere fokus på uddannelsen

Undersøgelsen fra Institut for Menneskerettigheder viste, at næsten halvdelen af eleverne på kokke- og tjeneruddannelsen ikke vidste, hvem de skulle gå til, hvis de var blevet udsat for uønskede tilnærmelser eller krænkelser.

Undersøgelsen konkluderede også, at eleverne »har ringe forudsætninger for at håndtere oplevelser med sexchikane, fordi de mangler viden om regler og tryghed«, og at 30 procent af eleverne ikke var blevet fortalt, at sexchikane er forbudt.

På baggrund af undersøgelsen fra 2019 og mediernes fokus på sexisme i samfundet har Hotel- og Restaurantskolen nu lavet en konkret handlingsplan, som blandt andet indebærer et mentornetværk, årlige undersøgelser og nemmere kontakt til skolens direktør, Anne-Birgitte Agger.