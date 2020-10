Restaurantejer om fortsat lukning klokken 22:  »Det giver slet ingen mening«

Det ændrer ikke rigtig noget.

Det er konklusionen fra Anders Selmer – indehaver af Kødbyens Fiskebar – efter, at et bredt flertal i Folketinget tirsdag aften nåede til enighed om en ny kompensationsordning til det danske erhvervs- og kulturliv, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser af coronarestriktionerne. Økonomiske konsekvenser, der ikke mindst har ramt den danske restaurationsbranche hårdt.

Forhandlingerne, der har stået på siden lørdag, mundede ud i en forlængelse af den nuværende kompensationsordning frem til 31. januar og en lempelse af kravet om det omsætningstab, der skal til for at blive kompenseret – så det nu ikke længere kræver et tab på minimum 35, men 30 procent. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 procent.