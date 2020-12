Stor gaveguide: Det skal du give til klimaredderen, gør-det-selv-kvinden og den granvoksne mand, der nægter at sige farvel til sin skaterfortid

Typer som ’den politisk korrekte’, ’klimaredderen’ og ’den tidligere skaterdude’ kan for mange være en uoverskuelig udfordring, når kalenderen siger december, og julegaver skal købes.

Men så er det godt, at du har Ibyen til at give en hjælpende hånd med at hive den glædelige gavejul i hus.

Lidt om typen: Martin har længe ytret ønske om at rykke til Albertslund for at være tættere på svigermor. Han husker altid hendes fødselsdag og navnedag og ringer til hende mindst en gang om dagen bare for at høre, hvordan det hele går. Martin nikker altid anerkendende, når svigermor kommer med gode råd om børneopdragelse, og giver i hendes selskab udtryk for, at hvis alle kvinder var lige så kloge som hende, ville verden være et bedre sted.