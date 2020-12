Ingen flirten med Sanne fra hr i år: 2020 bliver året uden julefrokoster. Men måske er det meget godt?

I år bliver året, hvor de festglade typer for alvor bliver sat på prøve.

Under forårets nedlukning blev vi spærret inde i vores lejligheder, og selv efter genåbningen skal festen slutte klokken 22, som med andre ord er to timer tidligere, end en enhver natklubkonge med respekt for sig selv ville have startet festen i 2019.

Festkontoen er i et stort, fedt rødt minus, og abstinenserne banker derudad. Så meget opsparet festenergi ... Så få steder at komme af med det.