Jeg har selv kysset udenom. Dumt? Ja ja da. Utilgiveligt? Nej

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære gode brevkasse

Jeg bærer rundt på en information, jeg slet ikke ved, hvad jeg skal gøre af og med. Men jeg tænker på den hele tiden, og jeg vil så gerne gøre det allerbedste for min veninde.

En bekendt kontaktede mig og fortalte, at min gode venindes kæreste er/har været utro med hendes veninde. Og det er alt, jeg ved. Jeg ved ikke, om det rent faktisk er sandt, om det var et kys, om de havde sex, om det er sket flere gange, eller om det var fuldt og enkeltstående.

Bør jeg helt skåne min veninde for oplysningen, nu hvor jeg ikke ved, hvad der er op og ned? Ugens spørgsmål

Mit spørgsmål er derfor: Skal jeg fortælle min gode veninde om det, selv om jeg ikke kender detaljer? Bør jeg opsøge mere information? Skal jeg tage fat i min venindes kæreste? Eller bør jeg helt skåne min veninde for oplysningen, nu hvor jeg ikke ved, hvad der er op og ned?

Kh den fortvivlede veninde

Gæsteredaktør Lotte Thorsen:

Kære fortvivlede menneske

Jeg forstår godt, at du er i tvivl om, hvad du skal gøre. Det er virkelig en åndssvag situation.

Min første (muligvis feje) indskydelse er: Synk det. Og glem det. Nogle gange kan der også være en omsorg i at holde sin kæft.

Det sker, at man fortæller noget videre for at lette sit eget hjerte. Og for ikke at risikere at ende med at fremstå som en dårlig ven. Men du risikerer også – på et relativt løst grundlag – at ødelægge en masse andre menneskers december.

Skulle det vise sig at være mere end et kys eller en flirt, finder din veninde sikkert ud af det på et tidspunkt alligevel. Og bliver det nødvendigt, kan du sagtens forklare, at du ikke ville sætte ild til en situation, du ikke kendte nok til. Det er i givet fald ikke dit bedrag. Det er din venindes kærestes bedrag. Og du er ikke stedfortrædende ansvarlig for det. (Medmindre du pludselig finder ud af, at han ud over din veninde også har en kone og to små børn i Malmø).

Parforholdet er nødt til at bygge på en illusion om, at man er det eneste bud for hinanden. Men det er også en illusion, der ikke har råd til at tage højde for, at livet kommer styrtende imod én (og imod ens kæreste, goddammit) og også tæller løftede øjeblikke eller branderter, hvor det pludselig virker indlysende at holde alt for hårdt om nogen eller kysse nogle andre. Uden nogensinde at tænke over det igen.

Ofte ved folk godt selv, om de er sammen med et menneske, de kan stole på Gæsteredaktør

Det sker også, at man møder nogen uden for den etablerede illusion, som man i nogle timer, dage, uger eller måneder overvejer, om man hellere ville dele illusion med. Uden at det nødvendigvis ender med at blive sådan.

Jeg har selv været den største sandhedsfreak af alle. Jeg ville vide alt, så jeg selv kunne forholde mig til det. Formentlig ud fra en forestilling om, at hvis jeg havde adgang til al information, havde jeg også en form for kontrol over mit liv. I dag er der mange ting, jeg gerne ikke ville have vidst. Folk gør ting, man ville ønske, de lod være med. Også folk, man holder af. Selv de folk, man holder allermest af. Det er et vilkår, man ikke slipper af med. Og som man ikke kan kortlægge sig ud af ved at have oplysninger nok.

Ofte ved folk godt selv, om de er sammen med et menneske, de kan stole på. Og hvis de er sammen med en, de et lille bitte sted indeni godt ved, de ikke kan regne med, er der en grund til, at de ikke er gået endnu.

Ting tager den tid, ting tager.

Engang var min veninde kæreste med en af mine studiekammerater. Han kom til at være sammen med en anden pige til en fest, mens jeg så på det. Jeg bad ham om selv at fortælle hende det. For at komme ud af mit ubehag. Næste gang, jeg så min veninde og hendes kæreste, sad de tæt omslynget i en sofa til en fest. Og der var lidt en stemning af, at jeg havde pisket noget op, der ikke rigtig ragede mig. For i deres genforening havde de ikke plads til hans bedrag. Og derfor heller ikke til stikkerens eventuelt gode intentioner.

Deres forhold sluttede ikke så længe efter af en helt anden grund. Det havde det gjort, uanset om jeg havde blandet mig eller ej. Det synes jeg også, du skal gå ud fra er tilfældet med din veninde og hendes kæreste, hvis han viser sig at være en serieskiderik. Det kan også være, at de bosætter sig på Læsø, får mellem tre og syv børn, og at han ender med at være det bedste bud for hende, selv om han engang enten har eller ikke har været hende utro.

Så som sagt: Jeg synes, du skal synke informationen. Og glemme den. Det hele løser sig alligevel.