Mette Horn: Forelskelse i en kollega er sjældent et overgreb. Altså medmindre ...

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er en ung kvinde, der er kommet i den håbløse situation, at jeg har fået et godt gammeldags crush på en kollega.

Vel vidende, at det nok ikke er det smarteste lige nu, hvor vi diskuterer sexisme på arbejdspladsen, har jeg forsøgt at få det til at gå væk. Men åh, det går bare ikke væk, og hver gang han nærmer sig, bliver jeg til en forelsket og fjollet teenagepige igen.

Jeg fornemmer, at der kunne være en interesse fra hans side, men jeg kan ikke udelukke, at det blot er udtryk for min egen ønsketænkning, og jeg vil ikke sætte ham i en dum situation.

Så hvad skal jeg stille op? Kan jeg overhovedet handle på mit crush, eller er det bedst for alle parter blot at glemme det helt?

Til bonusinfo er han ikke min chef, men han er en del år ældre end mig.

Kh den ansatte

Gæsteredaktør Mette Horn:

Kære ansatte

Allerførst: Tillykke med at være forelsket. Det er magisk (og oprivende!), når det sker, derfor husk altid lige at fryde og glæde dig over det en stund. (At være forelsket i en kollega gør det jo unægtelig mere spændende at møde på arbejde en sjapvåd onsdag).

Hvis ikke det skal forblive en dagdrøm, må der handling til, der må trækkes i arbejdstøjet, det er tid at finde ud af, om der bliver svaret i den anden ende.

Så længe man opfører sig ordentligt og står ved sine følelser, er der intet galt i at være forelsket i nogen, heller ikke på en arbejdsplads Mette Horn

Du skriver, at tidspunktet for din forelskelse måske er lidt uheldigt, fordi der netop for tiden diskuteres sexisme på din arbejdsplads, men her tror jeg, du er kommet til at blande to ting sammen.

Forelskelse er modsat sexisme sjældent et overgreb – medmindre selvfølgelig at du flytter ind i vedkommendes opgang, kommer med lumre hentydninger og lader dine varme følelser komme til udtryk i tonedøve befamlinger af hans krop. Så længe man opfører sig ordentligt og står ved sine følelser, er der intet galt i at være forelsket i nogen, heller ikke på en arbejdsplads.

Ugens gæsteredaktør Mette Horn Født 1965. Skuespiller og manuskriptforfatter. Brød igennem som ’Damen med de blå tænder’ i satiregruppen Emmas Dilemma 0g har før og siden spillet med i både film, tv og teater. For nyligt udkom hendes bog ’Flueben – Iagttagelser og indrømmelser fra et (mellem)langt levet liv’

Og dit held er, at det snart er jul. Drillenissernes og de små gavers tid. Du kunne varme op under ham med små gaver? Pas på med små smeltede chokoladenisser i lommer (taler af erfaring).

Du skal bestræbe dig på at gøre ham klart, hvordan du har det. Er du mand eller mus? Og det kan man altså godt gøre på en måde, hvor man samtidig signalerer, at man kan tage et nej i stiv arm, skulle det være sådan, det falder ud.

Jeg ønsker dig en glædelig juletid og krydser fingre for, at dine følelser er gengældte.

Kærlig hilsen,

Mette Horn

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære ansatte