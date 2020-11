Læser: Min veninde har meget høje tanker om sig selv. Skal jeg fortælle hende sandheden?

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Min veninde er meget opsat på at finde en kæreste. Jeg forstår hende til fulde, jeg gad da også godt at ende med en habibi en dag. Men problemet er, at hun er overbevist om, at hun er guld, der ligger på gaden og venter på at blive samlet op.

Men hvordan kan man sige – på en totalt i orden måde – at hun skal kigge efter mænd ’på sin egen størrelse’? Ugens spørger

Ingen tvivl om, at hun er dejlig. Selvfølgelig! Men hvordan kan man sige – på en totalt i orden måde – at hun skal kigge efter mænd ’på sin egen størrelse’? Eller er det mig, der er en tarvelig veninde her?

Kh veninden fra måske helvede

Gæsteredaktør Niels Erling:

Kære Veninde

Ærligt: Hvem vil ikke ende med en habibi en dag? Kender. Men jeg forstår dig godt. Du vil passe på din veninde, og du er bange for, at hun tror, at hun kan plukke de øverste æbler på træet uden at falde ned og slå sig. Det er ret sympatisk af dig.

Pas på, at det ikke bliver din omsorg, der i sidste ende kommer til at såre din veninde Gæsteredaktør Niels Erling

Men – og det er et stort men: Pas på, at det ikke bliver din omsorg, der i sidste ende kommer til at såre din veninde. Jeg tænker sådan her: Hvis din veninde tror, hun er guld, så lad hende blomstre i den tilstand.

Der er enough angst og dårlig selvtillid to go around, og for tiden er der absolut plads til mere guld i den her verden. Når så det er sagt, så kan man jo hinte: Når hun sidder med savlende mund og eyeballer den lækre verdensmand, så kan man jo lige pege på verdensmandens ven og sige: ’Se!’. Måske, fordi at hvis han er ven med verdensmanden, så er han helt sikkert en great guy, måske er han faktisk den champ, der får verdensmanden til at grine?

Måske har I så høje standarder i jeres vennegruppe, at din veninde tror, at det vil være pinligt at nævne de fyre, hun faktisk godt kan lide? Måske handler det om, at I skal åbne jer for mange flere typer af mennesker som potentielle lovers? Under alle omstændigheder skal din veninde nok finde sig en kæreste en dag. Og hun undgår nok ikke at slå sig på vejen.

Din opgave som veninde er ikke at forhindre dette, men at være der for hende, hvis det går galt. Alting ender lykkeligt.

Much love, Niels E.

Ugens gæsteredaktør Niels Erling Født 1988 og uddannet sceneinstruktør fra Teaterhögskolan i Malmø. Kunstnerisk leder af AKT1 og derudover freelance sceneinstruktør. AKT1 er en platform for ny dansk og nordisk radiodramatik. 19. november er der premiere på ’Jeg tror, jeg elsker Wonder Woman’, som Niels Erling har instrueret. Ursula Andkjær Olsen har skrevet, Nicholas Nybro lavet scenografi og kostumer, og Ellen Hillingsøe spiller hovedrollen. Foto: Emilia Staugaard

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære veninde

Jeg har sagt det før i den her brevkasse: Man skal passe virkelig meget på med at tage noget fra den anden i en kærlig relation. Altså, du må ikke fortælle din kæreste, at deres hobby hører til på et børneværelse, eller deres tøjstil er samspilsramt. Det gælder også venskaber, og derfor dig.

Det kan godt være, du synes, din venindes selvværd er for højtsvævende, men hvad kan hun bruge din punktering til? Jeg kan ikke forestille mig en virkelighed, hvor man fik noget ud af at få at vide, at man gik efter for gode fyre, fordi man var selv lidt en lunken omgang.

Nej, ved du egentlig hvad? Glem det. Bland dig udenom Felix Thorsen Katzenelson

Kærester kommer ikke i standardstørrelser, så du kan ikke fortælle din veninde, at hun ser dum ud, fordi hun overvejer at mase sine gode gamle large-krop ned i en størrelse XS.

Selv om jeg godt ved, det er en sjov øvelse, så er det jo både dumt og uhyggeligt, når nogen peger på et kærestepar og undrer sig over, hvordan en idiot fik et geni. Hvis du virkelig vil hjælpe din veninde, så skal du tilføje noget til hendes liv. Send hende i retning af mænd, du synes hun fortjener (ad), eller som kan være med til at forgylde hende (også lidt ad).

Nej, ved du egentlig hvad? Glem det. Bland dig uden om din venindes kærlighedsjagt, og hold målebåndet fra hende og dem, hun går efter. Du skal bare være en god veninde, der lægger lun skulder og forstående øjne til din venindes umulighed. Medmindre du heller ikke synes, hun fortjener dig.