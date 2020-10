Er du i tvivl, om han/hun er den rette for dig? Så lyt til den her gamle kineser

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Man siger: »Er du i tvivl, så er du ikke i tvivl«. Men kan man stole på det? Bør man ikke give kærligheden en chance for at vokse frem, hvis man er i tvivl?

Mvh. Grubleren

Gæsteredaktør Mikas Lang:

Kære Grubler

Siger man virkelig det? Jeg var nødt til at slå et smut omkring Google, og du har jo ret – det siger man faktisk. Og der er oven i købet coaches, der tjener penge på det!

Der er ikke noget, der kan tilbagevise en talemåde som en anden talemåde, så jeg trækker Konfutse-kortet: »Den, der ikke ved noget, tvivler aldrig«.

Kærlighed skal ikke være let; det er svært at være to (eller tre eller fire) i stedet for en Ugens gæsteredaktør Mikas Lang

For nu at komme til sagen: Hvis du føler, du bør give kærligheden en chance – og det skriver du jo (næsten) – bør du give den en chance. Færdig. Kan det gå galt? Ja da. Sådan er livet. Ville det gå galt, hvis man fra start ikke har været i tvivl? Ja, med garanti! Alt det her med at glemme sig selv, blive væk i den anden og så videre er jo udtryk for en drøm om gnidningsfri sammensmeltning. For at det kan lade sig gøre, må man være fuldstændigt ens – eller fuldstændigt ulige. Så det er et skidedårligt udgangspunkt.

Jeg tror, stor kærlighed kræver beslutsomhed og dedikation. Dedikation betyder hårdt arbejde. Kærlighed skal ikke være let; det er svært at være to (eller tre eller fire) i stedet for en. Men det er også en meget rigere oplevelse. Forsvinder tvivlen nogensinde? Nej, siger Konfutse, ikke hvis du ikke er en tåbe. Hvis du på et tidspunkt føler, at du ikke længere bør give kærligheden en chance, så skriv ind igen – så tager vi den derfra.

Ugens gæsteredaktør Mikas Lang Født 1988. Forfatter og oversætter. Debuterede med digtsamlingen ’Melanin’ i 2019. Har for nyligt oversat ’På tværs af historier’ af Franks B. Wilderson III, som er udkommet på Ovo Press. Privatfoto.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære Grubleren

Man kan kun sjældent stole på, hvad ’man’ siger, så kort kan det affejes.

Jeg kender godt lysten til at væve sit eget kærlighedsliv, eller mangel på samme, ind i generelle og kulturelle forventninger. Stille sig selv umulige spørgsmål om, hvorvidt ens parforhold minder for meget eller for lidt om det, man ser på tv, på Instagram, på gaden og hjemme hos alle de andre. Du er ikke Ross og Rachel, du er ikke Mary og Frederik, og du er ikke Iben og Casper. Det er dårlig matematik, for så snart du begynder at tælle ’man’ for meget med, så går kærligheden i minus.

Det tog mig selv lang tid at acceptere tvivlen som den nådegave, det er. Et vindue ud til verden, så du kan kalibrere dine følelser i ny og næ Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson

Jeg ved godt, det er hård kost, men det er dig selv, du må søge afklaring hos. Kan du overhovedet finde ud af at være i tvivl? Kan du klare uvisheden, og hvor længe? Du skal selvfølgelig ikke rulle rundt i afgrundsdyb splittelse for mange måneder ad gangen.

Det tog mig selv lang tid at acceptere tvivlen som den nådegave, det er. Et vindue ud til verden, så du kan kalibrere dine følelser i ny og næ, vel vidende om, at det glas, du kigger gennem, kan fordreje virkeligheden. For den går aldrig væk i særlig lang tid, tvivlen, og hvis den ikke sidder på din kærlighed, så sidder den på din karriere eller din omgangskreds.

Så jo, giv kærligheden en chance, og en chance til efter det. Det går godt, det går galt, og det går nok alligevel, det hele.