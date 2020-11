Vi kunne alle lære noget af min mormors kærlighedsliv

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Kilde: Andreas Merrald

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er single og har været det længe. Det er ikke i sig selv et problem, men som det sker hvert år, når mørket falder på, så får jeg alligevel lyst til et sødt menneske at putte med, spise aftensmad med og egentlig være kærester med.

Men jeg gider helt ærligt ikke date – slet ikke på datingapps – og jeg gider heller ikke nødvendigvis have sex. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men jeg vil bare gerne have en platonisk og romantisk friend without benefits. Kan man det? Og hvordan?

Kh den vinterensomme

Gæsteredaktør Fryd Frydendal:

Det første, jeg kom til at tænke på, da jeg læste dine ord, var fænomenet ‘cuddlist’ .

På dansk vil man nok oversætte det til ‘krammer’ eller ’kælespecialist’, et menneske, som man kan booke en session med for at få fysisk omsorg. Det var en amerikansk ven, der fortalte mig om det. Et hverv, der er født ud fra tanken om, at der er brug for mere kærlighed i et samfund, der lider af kronisk social isolation og berøringsangst, fordi at man ofte kun taler om berøring som seksuel.

Jeg tror og håber, at vi bliver bedre til at vise hinanden fysisk omsorg, der ikke nødvendigvis har sex foran sig Fryd Frydendahl

Jeg synes, at der er et hul i samtalen til dette, og jeg tror og håber, at vi bliver bedre til at vise hinanden fysisk omsorg, der ikke nødvendigvis har sex foran sig.

Jeg omgiver mig selv med mennesker, som jeg ser mig selv blive gammel med på en måde, hvor vi skal passe på hinanden, men hvor sex aldrig vil blive en del af samtalen. En slags livspartnere. Og jeg tror også, at det er muligt for dig at finde et menneske og en relation, hvor I sammen kan opfylde hinandens behov for omsorg og samvær uden at det behøver at blive en full blown romantisk ting.

Hvordan man opstøver en sådan relation er straks mere besværligt. Oftest indebærer det sociale kodeks, at hvis man viser interesse, så er det fordi, man søger en kæreste eller lignende. Men jeg tror på det. Sig det til dine venner først, få det ud af hovedet, plant det hos en, du er tryg ved. Jo mere man siger ting højt, jo nemmere bliver det, og hvis man pludseligt har sagt det højt nok, så begynder man også at udstråle det.

Jeg håber, at vinteren bliver god ved dig.

Mange tanker

Fryd

Ugens gæsteredaktør Fryd Frydendahl Fotograf og leder af fotoskolen Fatamorgana. Egentlig bor hun i New York, men en epidemi har gjort at hun lige nu holder til i København. Har udstillet sine fotos flere steder i verden og udkom for nyligt med bogen ’Never Run Faster Than Your Guardian Angel Can Fly’. Foto: privatfoto

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære ensomme