»Lad være med at gå efter akademiker-kvinder, for de ved ikke, hvad de vil have«

Ibyens Brevkasse er tilbage som podcast, denne gang som lyttevenlig adventsgave fire søndage op til jul.

Denne søndag tænder vi adventskransens andet lys i podcasten (du kan lytte til den første udgave her). Der bliver svaret på både artige og frække spørgsmål, og de kloge gæster er med til at lappe revnede julehjerter.

Ugens panel Skuespiller Jesper Ole Feit Andersen Radiovært Line Kirsten Nikolajsen

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson har besøg af skuespiller Jesper Ole Feit Andersen (’29’, ’Sygeplejeskolen’ m.fl.) og radiovært Line Kirsten Nikolajsen (P3, Den 4. Væg, m.fl.). De hjælper blandt andet en højtuddannet singlefyr, der ikke kan forstå, hvorfor de højtuddannede singlekvinder, der så ofte skrives om, ikke går efter ham.

Line Kirsten Nikolajsen foreslår blandt andet, at han ryster posen.

»Lad være med at gå efter akademikerkvinder, for de ved ikke hvad de vil have«, siger hun, der også selv engang troede, at hun havde brug for en højtuddannet mand. Men kærligheden kom først, da hun gav slip på sine krav:

»Den aften havde jeg tænkt »fuck mænd!«. Og så stod han der«.

Ibyens Brevkasse plejer at løse problemer i avisen, men nu kan du lytte til rådene i stedet for. Brevkasseredaktøren Felix Thorsen Katzenelson får besøg af en masse hjertestærke gæster til at være med på råd, ofte kærligt, altid ærligt. Redaktion: Sille Westphal, Felix Thorsen Katzenelson, Morten Hjortshøj og Nina Kragh. Jingle: Peter Sejersbøl

En anden spørger vil have hjælp, fordi han er blevet forelsket i sin veninde. Jesper Ole Feit Andersen kender oplevelsen, og mener, man skal sige det:

»Jeg var hemmeligt forelsket i en kvinde over længere tid. Jeg fik aldrig taget mig sammen til at uddybe det, og nu kan jeg godt mærke, den er forbi«.

Der bliver også lyttet til 2020-traumer og triste historier fra lytterne. Dem kan man nemlig sende ind som lydfiler og få læst op. Indlæs din egen historie som lydfil på memo-appen, og den send til hjerte@pol.dk. Så deltager du i konkurrencen om goodiebags og høretelefoner sponsoreret af JABRA til en værdi af 1.899 kroner.