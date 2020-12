Restauratør, der pludselig fik mange bookinger: »Det kan ikke være min opgave at lege coronapoliti«

Det er ikke en restauratørs opgave at lege corona-betjent, når gæster booker bord.

Det siger Annette Hyldebrandt, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi i brncheorganisationen Horesta som reaktion på, at flere restauranter i provinsen ifølge TV 2 er blevet kimet ned af danskere fra restriktionsramte kommuner, der ønsker at bestille bord.

»Vi mener ikke, at vi i denne her situation skal agere coronapoliti og bede om få at vide, hvor folk bor. Og det skal man heller ikke registrere, når man booker et bord. Det er en stor opgave at pålægge vores medlemmer. Der er i forvejen en myriade af restriktioner, som de har skullet opretholde for at gøre det sikkert og trygt for gæsterne at komme, og det er dem, der er fokus på«, siger Annette Hyldebrandt.