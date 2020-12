Sådan redder du julen, hvis du får en positiv coronatest kort før juleaften

En positiv coronatest 23. december.

Kan du forestille dig noget værre end at sidde mutters alene juleaften, vel vidende at resten af familien er samlet om julebordet med stearinlys, rødvin, mors and og fars risalamande?

At gå glip af den ene aften i år, hvor man måske, bare i et lille bitte kort øjeblik, faktisk kunne glemme, at verden er hærget af en pandemi, at verdensøkonomien halter og at klimakrisen alligevel ikke er blevet reddet af vores rejsestop.