»Jeg kan ikke sove«: Lørdag overtager Sara Bro DR-flagskibet over dem alle

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Fredag

Jeg mødes med en veninde for at vinterbade klokken 9. Det gør vi, så tit vi kan, når det ikke regner. Bagefter tager jeg med min datter til skoletandlægen, hvor hun skal have hevet 3-4 tænder ud. Resten af dagen går med at fodre hende med is og forberede mig på i morgen. Jeg planlægger at gå tidligt i seng. Det lykkes ikke.

Blå bog Sara Bro 46 år, tv- og radiovært siden 1995. Overtager fra lørdag værtsrollen på P4-programmet ’Mads & Monopolet’. Programmet skifter i den anledning navn til ’Sara & Monopolet’.

Lørdag

Jeg kan ikke sove og vågner spændt, nervøs og glad. Ved 7.30-tiden er jeg i DR Byen, hvor jeg bliver quicktestet, inden jeg kommer op på redaktionen. Det er Lars Løkke Rasmussen, Cecilie Beck og Søren Rasted, der skal være mine allerførste gæster i ’Monopolet’. Jeg tager imod dem. Nu glæder jeg mig bare til at komme i gang. Senere på dagen skal jeg fejre udsendelsen. Jeg når slet ikke at tænke over hvordan, før klokken bliver 12, og første udgave af ’Sara & Monopolet’ er sendt.

Søndag

Jeg går en afstandstur med min gravide veninde Maria Jencel. Før coronaen mødtes vi aldrig for at gå. Da tog vi altid på Liberty Burgers & Grill på Fisketorvet. Her har de en virkelig stærk nachosservering med rigtig ost. Nu finder vi i stedet ud af, hvor meget Marias højgravide krop kan klare. Måske står vi bare med afstand eller trisser en tur rundt om blokken.

Hjemme igen klipper jeg et highlight-program af min podcast ’Hjerteflimmer for voksne’. Og så slapper jeg af. Det har der ikke været meget tid til i ugens løb. Jeg ser en Marvel-film med min kæreste og mine børn. Vi har et projekt, hvor vi ser dem alle i kronologisk rækkefølge. Hver film får point, og så gælder det om at opdage, hvilken cameo-rolle Stan Lee spiller.